На росТВ предлагают "официально провозгласить Зеленского антихристом"

Совет национальной безопасности и обороны Украины 1 декабря решил поручить Кабмину в течение 2 месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады проект одного закона. Речь идет о запрещении деятельности, связанных с Россией, религиозных организаций.

Еще 24 ноября в Верховную Раду народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли проект закона о запрете деятельности русской православной церкви на территории Украины. Позже Президент Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении лиц, связанных с УПЦ МП. Вероятно, из-за этого в России подгорает.

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На росТВ предлагают "провозгласить Зеленского антихристом"

Так, российские пропагандисты, "вещающие" с экранов ТВ, заявляют, что "Зеленский осатанел и его следует провозгласить антихристом".

Я думаю, что православная церковь должна провозгласить Зеленского официальным антихристом. Ибо с религиозной точки зрения он антихрист,

– высказал абсурдное заявление Араик Степанян.

Он добавил, что каждый должен забыть фамилию Зеленский, ведь "тот заключил соглашение с дьяволом, и претворяет в жизнь то, что заключил". По его мнению, идет уничтожение православия.

Кроме того, пропагандист еще упомянул о безумном количестве пролитой украинской крови, которая, по его словам, является результатом действий антихриста-Зеленского. Степанян подчеркнул, что "его нужно добить".

В России заговорили о "десатанизации" в Украине

Еще в конце октября российские пропагандисты начали менять свою риторику о "спецоперации" в Украине на религиозную. Почти одновременно заговорили о так называемой десатанизации. Помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов заявил, что в Украине якобы есть "сотни действующих сект", поэтому стоит провести "десатанизацию".

Также Павлов упомянул осквернение поклонного креста в Киеве в 2015 году. По его словам, это было свидетельством действий язычников и "церкви сатаны". Проявления "сатанизма" Павлов видит и в "призывах убивать русских". Он считает, что все эти "проявления" приветствуются на государственном уровне.

Мощным толчком к развитию "сектантства" в Украине Павлов назвал Революцию Достоинства 2013 – 2014 годов, после которой украинцы вроде бы начали отказываться от "многовековых традиций и ценностей" христианства, ислама и иудаизма. Он утверждает, что, используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту.

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