Резников озвучил фамилии своих будущих заместителей

Министр обороны Украины Алексей Резников подал на согласование президенту Украины 3 кандидата на должность заместителей. Если он согласует эти кандидатуры, после этого должно состояться утверждение Правительством.

Резников пригласил в команду Минобороны новых людей и назвал фамилии. В целом он предложил должность своих заместителей генерал-лейтенанту Александру Павлюку, Андрею Шевченко и Виталию Дейнеге.

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Кто станет заместителями Резникова и что о них известно

Первый заместитель – Александр Павлюк

На должность первого замминистра Алексей Резников подал кандидатуру Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом,

– сказал министр.

Заметим, что с 28 июля 2021 года до 15 марта 2022 года Павлюк был командующим Операцией объединенных сил. В должности он руководил обороной населенных пунктов на востоке Украины.

15 марта он был назначен на должность председателя Киевской ОВА. К началу апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, вовлеченных в оборону города, россиян оттеснили от Киева по всем направлениям. После этого он занимал должность главы ОВА по 21 мая 2022 года.

Второй заместитель – Виталий Дейнега

На должность замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации глава Минобороны пригласил Виталия Дейнегу.

Современная война нуждается в новых подходах. Сектор цифрового развития - одно из направлений, где Украина способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира. Нужен новый взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора,

– сказал министр.

Виталий Дейнега – известный волонтер и общественный деятель. В 2014 году он основал фонд "Вернись живым" и руководил им по 2020 год.

У активиста есть государственные награды. В частности, в 2014 году ему вручили Орден За заслуги III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

В 2016 году он получил медаль При содействии Вооруженным Силам Украины, а в 2019 – Крест Ивана Мазепы за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность.

Третий заместитель – Андрей Шевченко

Пост замминистра по вопросам европейской интеграции Алексей Резников предложил Андрею Шевченко.

Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов является одним из приоритетных направлений. Пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции известного медийника Андрея Шевченко, который одновременно имеет успешный опыт работы в Парламенте, а также в должности посла Украины в Канаде. Должны сделать Минобороны еще более динамичным,

– сообщил министр.

Шевченко – украинский общественный деятель, дипломат и журналист. Также он являлся народным депутатом Украины V, VI и VII созывов. С июня по сентябрь 2015 года возглавлял кресло Директор Программы USAID "Рада".

С 24 сентября 2015 по 25 августа 2021 был послом Украины в Канаде. Также с 2017 по 2021 он представлял Украину в Международной организации гражданской авиации.

Первый заместитель министра обороны генерал-полковник Иван Руснак и заместитель министра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук останутся в команде Министерства и будут советниками главы ведомства.