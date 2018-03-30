Новые назначения Трампа происходят из-за конфликта с окружением, – эксперт

Исследователь Австрийского Фонда Маршалла в Вашингтоне Николай Воробьев заявил, что новые назначения Президента США Дональда Трампа произошли из-за конфликтов с окружением.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

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"Если вспомнить Герберта Макмастера, который покинул должность руководителя национальной безопасности из-за конфликта с Трампом. Он заявлял о вмешательстве России в выборы США та же ситуация и с Рексом Тиллерсоном. В них было много разногласий по внешней политике. А Трамп – бизнесмен и привык управлять лояльными людьми ", – отметил Воробьев.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и планирует назначить новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.



Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью – он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США.