21:58
30 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
3°C -1°C
  • суббота
    8°C 2°C
  • воскресенье
    13°C 5°C
  • понедельник
    7°C 1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Чипы для рабов в России. Непревзойденное русское оружие
Вєсті Кремля
00:03, сегодня
Вести.UA. Метаморфозы регионалов. Волшебный пендель
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новые назначения Трампа происходят из-за конфликта с окружением, – эксперт

64 Читати новину українською
Трамп и Тиллерсон
Трамп и Тиллерсон / Фото из свободных источников

Исследователь Австрийского Фонда Маршалла в Вашингтоне Николай Воробьев заявил, что новые назначения Президента США Дональда Трампа произошли из-за конфликтов с окружением.

Об этом он заявил в эфире 24 Канала.

Читайте также: Трамп заявил Путину, что США выиграют новую гонку вооружений

"Если вспомнить Герберта Макмастера, который покинул должность руководителя национальной безопасности из-за конфликта с Трампом. Он заявлял о вмешательстве России в выборы США та же ситуация и с Рексом Тиллерсоном. В них было много разногласий по внешней политике. А Трамп – бизнесмен и привык управлять лояльными людьми ", – отметил Воробьев.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и планирует назначить новым главой Госдепа США Майка Помпео, который возглавлял ЦРУ.

Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью – он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США.

Теги: Новости политики Новости США Рекс Тиллерсон Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук