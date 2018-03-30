Нові призначення Трампа відбуваються через конфлікт з його оточенням, – експерт

Дослідник Австрійського Фонду Маршалла у Вашингтоні Микола Воробйов заявив, що нові призначення Президента США Дональда Трампа відбулися через конфлікти з його оточенням.

Про це він заявив в ефірі 24 Каналу.

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"Якщо згадати Герберта Макмастера, який покинув посаду керівника національної безпеки через конфлікт з Трампом. Він заявляв про втручання Росії у вибори США, та сама ситуація і з Рексом Тіллерсоном. В них було багато розбіжностей по зовнішній політиці. А Трамп – бізнесмен і звик керувати лояльними людьми", – зазначив Воробйов.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та планує призначити новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

Для Рекса Тіллерсона це стало несподіванкою – він був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США.