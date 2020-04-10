Новые обстрелы боевиков на Донбассе: ранен украинский военный

На Донбассе 10 апреля боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, в том числе, с использованием запрещенных вооружений, получил ранения украинский военный.

Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных Сил в фейсбуке.

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Обстрелы были зафиксированы недалеко от:

Опытного;

Красногоровки;

Авдеевки;

Новозвановки;

Новоалександровки;

Орехового;

Новотошковского;

Крымского.

На все враждебные обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем. Потери противника уточняются.

9 апреля в результате обострения ситуации на Донбассе погиб механик-водитель 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 49-летний Алексей Куприков, еще двое защитников получили ранения. По данным разведки, военнослужащие из состава Объединенных сил уничтожили как минимум одного российского оккупанта и еще одного ранили.