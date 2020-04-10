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      Новые обстрелы боевиков на Донбассе: ранен украинский военный

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      Враг использовал запрещенное вооружение / РБК-Украина

      На Донбассе 10 апреля боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов, в том числе, с использованием запрещенных вооружений, получил ранения украинский военный.

      Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщил пресс-центр Операции Объединенных Сил в фейсбуке.

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      Обстрелы были зафиксированы недалеко от:

      • Опытного;
      • Красногоровки;
      • Авдеевки;
      • Новозвановки;
      • Новоалександровки;
      • Орехового;
      • Новотошковского;
      • Крымского.

      На все враждебные обстрелы Объединенные силы реагировали прицельным огнем. Потери противника уточняются.

      9 апреля в результате обострения ситуации на Донбассе погиб механик-водитель 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" 49-летний Алексей Куприков, еще двое защитников получили ранения. По данным разведки, военнослужащие из состава Объединенных сил уничтожили как минимум одного российского оккупанта и еще одного ранили.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Донецка Новости Луганска Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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