Нові обстріли бойовиків на Донбасі: поранений український військовий
На Донбасі 10 квітня бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, в тому числі, з використанням заборонених озброєнь, отримав поранення український військовий.
Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомив пресцентр Операції Об’єднаних Сил у фейсбуці.
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Обстріли були зафіксовані неподалік:
- Опитного;
- Красногорівки;
- Авдіївки;
- Новозванівки;
- Новоолександрівки;
- Оріхового;
- Новотошківського;
- Кримського.
На усі ворожі обстріли Об’єднані сили реагували прицільним вогнем у відповідь. Втрати противника уточнюються.
9 квітня внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 49-річний Олексій Купріков, ще двоє захисників отримали поранення. За даними розвідки, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил щонайменше знищили одного російського окупанта та ще одного поранили.
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