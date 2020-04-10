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      Нові обстріли бойовиків на Донбасі: поранений український військовий

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      Ворог застосовував заборонене озброєння / РБК-Україна

      На Донбасі 10 квітня бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, в тому числі, з використанням заборонених озброєнь, отримав поранення український військовий.

      Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомив пресцентр Операції Об’єднаних Сил у фейсбуці.

      До теми У 2020 році на Донбасі загинули 44 військові: поіменний список

      Обстріли були зафіксовані неподалік:

      • Опитного;
      • Красногорівки;
      • Авдіївки;
      • Новозванівки;
      • Новоолександрівки;
      • Оріхового;
      • Новотошківського;
      • Кримського.

      На усі ворожі обстріли Об’єднані сили реагували прицільним вогнем у відповідь. Втрати противника уточнюються.

      9 квітня внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 49-річний Олексій Купріков, ще двоє захисників отримали поранення. За даними розвідки,  військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил щонайменше знищили одного російського окупанта та ще одного поранили.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Луганська Окуповані території Новини Донецька Операція Об'єднаних сил
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