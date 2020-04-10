Нові обстріли бойовиків на Донбасі: поранений український військовий

На Донбасі 10 квітня бойовики десять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів, в тому числі, з використанням заборонених озброєнь, отримав поранення український військовий.

Окупанти застосовували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Про це повідомив пресцентр Операції Об’єднаних Сил у фейсбуці.

До теми У 2020 році на Донбасі загинули 44 військові: поіменний список

Обстріли були зафіксовані неподалік:

Опитного;

Красногорівки;

Авдіївки;

Новозванівки;

Новоолександрівки;

Оріхового;

Новотошківського;

Кримського.

На усі ворожі обстріли Об’єднані сили реагували прицільним вогнем у відповідь. Втрати противника уточнюються.

9 квітня внаслідок загострення ситуації на Донбасі загинув механік-водій 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" 49-річний Олексій Купріков, ще двоє захисників отримали поранення. За даними розвідки, військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил щонайменше знищили одного російського окупанта та ще одного поранили.