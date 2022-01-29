Новый абсолютный рекорд: в Украине за сутки 37 тысяч больных COVID-19

29 января 2022 , 08:16
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 37 351 случай заболевания коронавирусом. Уже трое суток подряд в стране фиксируют самые высокие показатели с начала пандемии.

Среди инфицированных много детей – 5 341 случай, заболеваемость среди медработников несколько ниже – 806. Известно, что в больницы госпитализировали 3 340 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 149 пациентов. Выздоровели – 7 163 человека.

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Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • Киев – 2 418;
  • Винницкая область – 2 100;
  • Волынская область – 768;
  • Днепропетровская область – 1 822;
  • Донецкая область – 1 430;
  • Житомирская область – 2 214;
  • Закарпатская область – 876;
  • Запорожская область – 739;
  • Ивано-Франковская область – 2 572;
  • Киевская область – 1 227;
  • Кировоградская область – 193;
  • Луганская область – 599;
  • Львовская область – 3 791;
  • Николаевская область – 686;
  • Одесская область – 2598;
  • Полтавская область – 915;
  • Ровненская область – 1 994;
  • Сумская область – 1 502;
  • Тернопольская область – 1 487;
  • Харьковская область – 1 319;
  • Херсонская область – 813;
  • Хмельницкая область – 2 186;
  • Черкасская область – 933;
  • Черновицкая область – 1 085;
  • Черниговская область – 1 084.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько проведено тестов на коронавирус

Вчера в Украине провели 169 998 тестов для выявления COVID-19. В частности провели 94 294 исследования методом ПЦР, 7 435 исследований методом ИФА и 68 269 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине осуществили 17 942 426 ПЦР-тестирований для диагностики COVID-19.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали 4 017 961 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 29 января выздоровели – 3 615 257 человек, из них летальные – 100 031.


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Автор: Анастасія Лукашевська