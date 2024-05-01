Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что таким образом Россия может пытаться оттянуть свои силы от непосредственно границ с Украиной. Он добавил, что ранее враг активнее использовал аэродромы в Белгороде, но из-за того, что они достаточно близко к Украине – возникает угроза для их авиации.

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Новый аэродром России

Долинце отметил, что полоса, которую строят, расположена дальше от границ с Украиной чем Белгородский аэродром.

Россияне не строят там полноценный аэродром, его будут использовать для заправки тех или иных воздушных судов, для ремонтных или эксплуатационных работ, которые требуют длительного пребывания авиации на земле,

– предположил он.

Это уменьшает мобильность российских воздушных сил и делает их уязвимыми к внешним атакам, как дронами, так и ракетным вооружением. Поэтому, по мнению авиационного эксперта, Россия начала строительство такой инфраструктуры более удаленно от Белгорода, а следовательно и ВСУ, которые могли бы наносить им удары.

Это способ защиты российской техники. Там (на новом аэродроме – 24 Канал) могут разместить вертолеты и небольшие военно-транспортные самолеты. Эта взлетная полоса позволит выполнять немало задач именно для боевой авиации,

– отметил Богдан Долинце.

Россияне перестраховываются, ведь если на одном аэродроме находится 20 самолетов, то возрастает вероятность поражения большего количества авиации. Враг таким образом отвлекает украинские Силы обороны и пытается сделать более гибкой свою авиационную инфраструктуру.

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