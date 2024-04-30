На аэродроме "Кущевская" размещались российские истребители Су-34 и Су-35, которые ежедневно атакуют украинские позиции на фронте.
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Заставят затянуть пояса
В британской разведке проанализировали видео из открытых источников. На нем видно, как несколько комплектов планирующих бомб было уничтожено на аэродроме.
Аналитики предполагают, что этот успешный удар, вероятно, заставит Россию рассредоточить истребители, а также перераспределить средства ПВО, чтобы закрыть пробелы.
Кроме того, в разведке считают, что способность дронов СБУ выводить из строя российскую тактическую авиацию, в частности крылатые авиабомбы, уменьшит интенсивность авиационных атак врага на линии фронта.
Следует заметить, что КАБы наносят огромные разрушения и сильно препятствуют работе военных. Так, сейчас враг беспощадно бомбит Часов Яр, пытаясь расчистить себе путь для наступления. Такую же тактику оккупанты использовали и в Авдеевке. Военные вспоминали, что на город сбросили более 500 КАБов. Это огромный тоннаж, разрушавший любые сооружения, которые защитники могли использовать как фортпосты и помешать продвижению врага.
Напомним, что противник сохраняет за собой преимущество в воздухе. Он имеет в разы большую авиацию. Так, по состоянию на март 2024 года воздушно-космические силы вооруженных сил России обладают ориентировочно:
- 100 многофункциональными истребителями Су-35,
- более 100 истребителями-бомбардировщиками Су-34,
- 7 самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.
Поэтому, пока Украина ждет первые истребители F-16 от союзников, дроны СБУ помогают уменьшить угрозу с воздуха и облегчить ситуацию на фронте.
Атака дронов СБУ: что известно
- Известно, что одновременно с атакой на "Кущевскую" дроны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае. Так, под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода – Ильский и Славянский. Точно известно, что последнее из указанных предприятий прекратило работу.
- В Кремле тогда сообщили о "сбитии 66 беспилотников" над Кубанью.