Украина и Россия якобы договорились о новом масштабном обмене пленными, – Мединский

Украина и Россия якобы договорились о проведении нового масштабного обмена военнопленными. Конкретные подробности будут сообщены позже.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский.

Что известно о новой договоренности по обмену пленными?

Он сообщил, что стороны согласовали масштабный обмен, однако не уточнил его возможные сроки, количество военнопленных и другие детали. Конкретную информацию обещают обнародовать позже.

Впоследствии первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба России Зорин сообщил, что большой обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшие две–три недели. Он может стать одним из самых масштабных за все время полномасштабной войны.

Напомним, во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби состоялись переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Соединенных Штатов.

Одной из главных тем встречи стал вопрос о масштабном обмене военнопленными. Стороны обсуждали возможность его проведения в формате "1000 на 1000" или даже "1500 на 1500".

По словам Владимира Зеленского, украинская сторона рассматривает освобождение пленных как один из основных шагов переговорного процесса. Разработанную повестку дня американские представители должны передать российской стороне во время визита в Москву.

Дальнейшая реализация договоренностей будет зависеть от позиции Кремля и его готовности согласиться на предложенные условия.

11 ноября специальный посланник президента США Джаред Кушнер заявил, что вместе со Стивом Виткоффом на следующий день планирует приехать в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, они хотят обсудить вопросы, затронутые в ходе переговоров в Абу-Даби.