Наступает переломная фаза войны: Свитан спрогнозировал большую атаку ВСУ с новым вооружением
Соединенные Штаты Америки анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Он стал одним из самых больших за все время, но самое важное – то, что он включает практически только наступательное вооружение.
Из этого можно сделать вывод, что партнеры передают нам вооружение для выполнения большой массированной атаки. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Назревает большая атака по россиянам
Он предположил, что, скорее всего, будет атака на отрезание крымско-херсонской группировки от российского снабжения. То есть перерезание сухопутного коридора в Крым.
Там очень хорошо это видно. Там не только Patriot, но и HARM, управляемые бомбы, десятки тысяч снарядов к "Градам". То есть вводят очень много наступательного вооружения, особенно боеприпасов,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, это указывает на то, что Украину все-таки обеспечивают наступательным вооружением, а сейчас именно та фаза войны, которая является переломной для хода всех боевых действий. Ведь выход на Азовское море, отсечение и перевод в режим оперативного котла российских группировок в Крыму и Херсонской области станет практически разгромом российской армии.
Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео
Такой разгром, в свою очередь, приведет к определенным потрясениям в России – не только в армии, но и в обществе и политикуме. Именно поэтому, скорее всего, такие шаги обсуждали президенты Байден и Зеленский на встрече в Вашингтоне.
Байден пообещал предоставить Украине все, что нужно
- 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом.
- На вопрос одного из журналистов относительно того, могут ли США дать Украине все необходимое для быстрого освобождения территорий, американский лидер ответил "да".
- Но он подчеркнул, что для успеха Украины на поле боя необходима и более широкая поддержка со стороны союзников в НАТО и ЕС.