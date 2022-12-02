Ответ Китаю: впервые за 30 лет США представили засекреченный бомбардировщик-невидимку

Впервые за более чем 30 лет США представили новый ядерный бомбардировщик-невидимку. Его разработку держали в секрете и это часть ответа Пентагона на беспокойство по поводу конфликта с Китаем.

США представили B-21 Raider – первый американский бомбардировщик за более 30 лет. Практически каждый аспект программы засекречен.

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Что известно о новом бомбардировщике США

Бомбардировщик является частью усилий Пентагона по модернизации всех трех составляющих его ядерной триады, включающей ядерные баллистические ракеты шахтного базирования и боеголовки подлодок.

США опасается, как Китай наращивает темпы в производстве ядерного оружия и гиперзвуковых истребителях, а также в кибервойне, космическом потенциале и других областях.

Еще в 2015 году министерша ВВС США Дебора Ли Джеймс сказала, что нужен новый бомбардировщик 21-го века, позволивший противостоять возможным угрозам со стороны Китая и России.

Новый бомбардировщик имеет гораздо большие вычислительные возможности по сравнению с B-2.

В США не обсуждают технологии бомбардировщика, но отмечают, что он будет малозаметен. Аналитики считают, что другие изменения, вероятно, включают усовершенствованные материалы, используемые в покрытиях, чтобы сделать бомбардировщик менее заметным в небе, а также новые способы контроля электронного излучения, чтобы бомбардировщик мог обманывать радары противника и маскироваться под другой объект. А еще новые двигательные технологии.

В информационном бюллетене Northrop Grumman рассказывали, что при разработке были использованы "новые технологии производства и материалы, чтобы гарантировать, что B-21 победит системы предотвращения доступа и ограничения зоны, с которыми он столкнется".

США хотят построить 100 таких самолетов

В настоящее время в производстве 6 единиц B-21 Raider. ВВС планируют построить 100 самолетов, которые могут использовать ядерное оружие или обычные бомбы с экипажем или без него.

Raider не совершит свой первый полет до 2023 года. В настоящее время компания-разработчик Northrop Grumman тестирует производительность Raider с использованием цифрового двойника.