Слепили что-то недорогое: насколько угрожающие новые российские дроны-"газонокосилки"

Россия стала применять для воздушных атак против Украины новый тип ударного дрона, который назвали "газонокосилкой". Это изделие сделано из дешевых материалов. Его задача – проводить разведку и нести на себе небольшое количество взрывчатки.

Дроны-"газонокосилки" не несут большой угрозы по сравнению с "Шахедами", "Орланами", "Ланцетами". Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

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Есть ли существенные изменения в воздушных атаках

Алексей Гетьман считает, что нельзя воспринимать появление дронов-"газонокосарок" как изменение в системе воздушных атак на Украину. Скорее всего, использование этих БПЛА не будет систематическим.

Стоит китайский двигатель. Там даже вместо бака просто может быть пластиковая банка с водой. Если посчитать, сколько это примерно стоит, то это примерно тысяча долларов. Может быть, чуть больше. Сделать крылья может любой человек, занимающийся моделированием. Это не сложно,

– объяснил он.

По мнению майора запаса, дрон-"газонокосилка" – это в основном одноразовое устройство. Он нужен для разведки и чтобы нести на себе небольшое количество взрывчатки. Беспилотник может фотографировать местность.

"Слепили что-то недрагоценное. Он заставляет наши средства противовоздушной обороны с ним бороться. То есть это мобильные группы. Если даже зенитная пулеметная пушка его пропустила, он пролетел, то придется по нему стрелять ракетой", – отметил военный аналитик.

Гетьман о дронах-"газонокосилках": смотрите видео

Дроны-"газонокосилки": главное