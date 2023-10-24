Слепили что-то недорогое: насколько угрожающие новые российские дроны-"газонокосилки"
Россия стала применять для воздушных атак против Украины новый тип ударного дрона, который назвали "газонокосилкой". Это изделие сделано из дешевых материалов. Его задача – проводить разведку и нести на себе небольшое количество взрывчатки.
Дроны-"газонокосилки" не несут большой угрозы по сравнению с "Шахедами", "Орланами", "Ланцетами". Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.
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Есть ли существенные изменения в воздушных атаках
Алексей Гетьман считает, что нельзя воспринимать появление дронов-"газонокосарок" как изменение в системе воздушных атак на Украину. Скорее всего, использование этих БПЛА не будет систематическим.
Стоит китайский двигатель. Там даже вместо бака просто может быть пластиковая банка с водой. Если посчитать, сколько это примерно стоит, то это примерно тысяча долларов. Может быть, чуть больше. Сделать крылья может любой человек, занимающийся моделированием. Это не сложно,
– объяснил он.
По мнению майора запаса, дрон-"газонокосилка" – это в основном одноразовое устройство. Он нужен для разведки и чтобы нести на себе небольшое количество взрывчатки. Беспилотник может фотографировать местность.
"Слепили что-то недрагоценное. Он заставляет наши средства противовоздушной обороны с ним бороться. То есть это мобильные группы. Если даже зенитная пулеметная пушка его пропустила, он пролетел, то придется по нему стрелять ракетой", – отметил военный аналитик.
Гетьман о дронах-"газонокосилках": смотрите видео
Дроны-"газонокосилки": главное
- В ночь на 23 октября к атаке на Украину "Шахедами" добавился беспилотник, который в народе уже назвали "газонокосилкой". ВСУ смогли его сбить. В статистике Воздушных сил указано, что это БПЛА неустановленного типа.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для его создания берут все, что попадается под руки. Обнаруживают дрон-"газонокосилку" с помощью радаров, а звук – это дополнительное средство, чтобы сориентироваться, где именно находится этот БПЛА. В первую очередь ВСУ обращают внимание на радиолокационные средства, а также на визуальную составляющую.
- Заметим, что ночью 23 октября украинские военные сбили все цели, запущенные российскими кафирами.