Новый фейк: Оккупанты распространяют карту боевых действий, где едва не вся Украина – закрашена

Российская пропаганда едва ли не каждый день придумывает все новые и новые фейки. На этот раз оккупанты распространили фейковую карту Украины, которая якобы находится в оккупации.

Опроверг очередной фейк россиян советник офиса Президента Сергей Лещенко. Он также попросил украинцев верить Вооруженным силам Украины и узнавать данные только из официальных источников информации.

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Оккупанты распространяют карту, где красным цветом они зарисовали чуть ли не половину территории Украины. Эта карта не соответствует действительности, россияне сейчас контролируют некоторые города оккупируя их, но точно не такие огромные пространства степи, плодородных почв, которые позиционируют, как оккупированные ими территории. Это неправда,

– подчеркнул Лещенко.

Также в Офисе Президента рассказали о попытке оккупантов распространять дезинформацию о том, что Украина планировала нападение на АР Крым – якобы в Херсонской области в военкоматах найдены целые склады с наградами на которых написано: "За взятие Крыма". Однако, сделано это довольно примитивно.

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