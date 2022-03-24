Спростував черговий фейк росіян радник Офісу Президента Сергій Лещенко. Він також попросив українців вірити Збройним силам України та дізнаватись дані лише з офіційних джерел інформації.

Варте уваги Війна Росії проти України: спростовуємо фейки – "бойові кадирівці" та "протест на ТБ"

Окупанти поширюють карту, де червоним кольором вони замалювали ледь не половину території України. Ця карта не відповідає дійсності, росіяни наразі контролюють деякі міста окупувавши їх, але точно не такі величезні простори степу, родючих ґрунтів, які позиціюють, як окуповані ними території. Це неправда,

– наголосив Лещенко.

Також в Офісі Президента розповіли про спробу окупантів поширювати дезінформацію про те, що Україна планувала напад на АР Крим – нібито в Херсонській області у військкоматах знайдено цілі склади з нагородами на яких написано: "За взяття Криму". Однак, зробити це досить примітивно.

Брифінг Лещенка від 24 березня – дивитись відео