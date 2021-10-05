Новый фейк России об Украине: выдали комментарий под статьей за "мнение Германии"

В России пропагандистов поймали на очередной лжи об Украине. На этот раз известное российское СМИ пыталось выдать комментарий под статьей в немецком издании за официальную позицию Германии.

Очередной фейк распространяло издание РИА Новости. Их материал назывался "Немцы признали Украину несостоявшимся государством".

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Российские пропагандисты утверждали, что именно так в Германии отреагировали на предложение создать военную миссию Евросоюза в Украине для подготовки украинских военных.

Однако впоследствии выяснилось, что словом "немцы" россияне назвали человека, который подписалася как "Макс С.". Именно он и оставил неодобрительный комментарий об Украине под статьей на сайте газеты Die Welt.

Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина – не состоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше,

– написал пользователь.

Поэтому, если бы заголовок заметки РИА Новости отвечал ее содержанию, он бы имел такой вид: "Посетитель сайта немецкой газеты, скрывая свою фамилию, назвал Украину несостоявшимся государством".

Что этому предшествовало

Пропагандисты в своем фейковом материале приводили мнения и других комментаторов. Правда, все они были отрицательными и откровенно антиукраинскими.

Накануне немецкое издание Welt сообщило, что ЕС может создать в Украине военную учебную миссию. По крайней мере, там рассматривают такую ​​возможность. Причиной называют значительное обострение военной агрессии на Донбассе.