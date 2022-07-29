Новоназначенный генпрокурор Андрей Костин провел встречу с представителями медиа. 24 канал рассказывает главное из того, о чем говорил генпрокурор.

Внимание Неотвратимость наказания для военных преступников: что обещает Костин в должности генпрокурора

О чем говорил генпрокурор

Политические дела, ближайшие планы

Лишение гражданства Корбана и других – новый генпрокурор отказался комментировать. Заметил лишь, что это указ президента, и никто из фигурантов в ГПУ не обращался.

На предложение журналистки лишать гражданства за госизмену вместо 15 лет лишения свободы Костин ответил, что это "интересная идея, надо подумать". Более того, генпрокурор отметил, что создание правовых оснований для этого можно наработать.

Генпрокурор заметил, что на следующей неделе у него запланировано знакомство с областными прокуратурами. Особое внимание при этом будет уделено областям ближайшим к фронту и пограничным.

Приоритетность дел

Относительно приоритетных дел генпрокурор отметил, что их нет, пока он не изучит все. Как юрист, Костин захотел воздержаться от комментариев по делам, с деталями которых не знаком.

Харьковские соглашения, сожжение документов ДБР – еще достаточно не ознакомился. Медведчук – ходатайство подписал о продлении содержания под стражей,

– отметил Андрей Костин.

Костин также добавил, что для immediate réponse (немедленного ответа) будет введена должность представителя ГПУ.

Справка. Новоназначенный генпрокурор Украины Андрей Костин накануне, 28 июля, подписал ходатайство о продлении содержания под стражей Виктора Медведчука.

Военные преступления и возвращение украинских пленных

Костин также высказал свою позицию по поводу того, каким должен быть баланс между возвращением наших защитников домой и наказанием россиян. По мнению генпрокурора, первое – важнее.

Мы не можем идти на кардинальные шаги, которые отзываются всему обществу, потому что россияне будут действовать зеркально. Как бы то ни было, у них тоже есть органы правосудия. Должны руководствоваться нормами гуманитарного права,

– отметил Костин.

С этой же позиции Костин оценил и компромиссный закон по обмену осужденными русскими военными. Украина вынуждена отдавать пленных врагов, чтобы вернуть домой своих защитников. У оккупантов гораздо больше украинских военных в плену, чем их у нас.

Относительно процедуры возвращения защитников Мариуполя Костин отметил, что никакой информации не может озвучить, потому что успешность некоторых операций напрямую связана с "тишиной" вокруг них.

Интересно: вопрос об отношениях с Андреем Ермаком Костин ответил, что у него с руководителем Офиса Президента "нормальные профессиональные отношения".

"Знакомы как юристы задолго до политической деятельности", – добавил Костин.

К слову, после назначения Костина на должность СМИ писали, что Костин знает руководителя ОП Андрея Ермака и общается с ним уже "много лет". В 2019-м якобы Ермак посоветовал включить Костина в список "Слуги народа".

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