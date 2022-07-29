Новопризначений генпрокурор Андрій Костін провів зустріч із представниками медіа. 24 канал розповідає головне, про що говорив генпрокурор та які завдання перед собою ставить.

Увага Невідворотність покарання для воєнних злочинців: що обіцяє Костін на посаді генпрокурора

Про що говорив генпрокурор

Політичні справи, найближчі плани

Позбавлення громадянства Корбана і інших – новий генпрокурор відмовився коментувати. Зауважив лише, що це указ президента і ніхто з фігурантів до ГПУ не звертався.

На пропозицію журналістки позбавляти громадянства за держзраду, замість 15 років ув'язнення, Костін відповів, що це "цікава ідея, треба подумати". Ба більше, генпрокурор зауважив, що створення правових підстав для цього можна напрацювати.

Генпрокурор зауважив, що наступного тижня у нього заплановане знайомство з обласними прокуратурами. Особливу увагу при цьому буде приділено найближчим до фронту і прикордонним областям.

Пріоритетність справ

Щодо пріоритетних справ, генпрокурор зауважив, що їх немає, допоки він не вивчить всі. Як правник, Костін забажав утриматися від коментарів у справах, в яких не знайомий з деталями.

Харківські угоди, спалення документів ДБР – ще не ознайомлений достатньо. Медведчук – клопотання підписав про продовження тримання під вартою,

– зазначив Андрій Костін.

Костін також зауважив, що для immediate réponse (негайної відповіді) буде введена посада речника ГПУ.

Довідка. Новопризначений генпрокурор України Андрій Костін напередодні, 28 липня, підписав клопотання про подальше тримання під вартою Віктора Медведчука.

Воєнні злочини та повернення українських полонених

Костін також висловив свою позицію щодо того, яким має бути баланс між поверненням наших захисників додому і покаранням росіян. Генпрокурор зауважив, що перше – важливіше.

Ми не можемо йти на кардинальні кроки, які відгукуються всьому суспільству, бо росіяни діятимуть дзеркально. Хай там як, в них теж є органи правосуддя, маємо керуватися нормами гуманітарного права,

– зазначив Костін.

З цієї ж позиції Костін оцінив і компромісний закон щодо обміну засудженими російськими військовими. Україна змушена віддавати полонених ворогів, аби повернути додому своїх захисників. В окупантів є набагато більше українських військових у полоні, аніж окупантів – в української сторони.

Щодо процедури повернення захисників Маріуполя, Костін зауважив, що жодної інформації не може озвучити, але успішність деяких операцій напряму пов'язана із "тишею" довкола них.

Цікаво, що на запитання про стосунки із Андрієм Єрмаком, Костін відповів, що у нього з керівником Офісу Президента "нормальні професійні стосунки".

"Знайомі як правники, задовго до політичної діяльності", – додав Костін.

До слова, після призначення Костіна на посаду, ЗМІ писали, що Костін знає очільника ОП Андрія Єрмака і спілкується з ним вже "багато років". У 2019-му нібито саме Єрмак порадив включити Костіна до списку "Слуги народу".

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