Максим Крым стал новым главой Киевской областной прокуратуры: что о нем известно

Киевская областная прокуратура 3 января получила нового руководителя. Им стал Максим Крым, до этого являвшийся заместителем предыдущего руководителя Алексея Хоменко.

Нового руководителя коллектива Киевской облпрокуратуры представил генеральный прокурор Андрей Костин. Он отметил, что Крым обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач.

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Назначили нового руководителя Киевской областной прокуратуры

Костин отметил, что новый глава Киевской облпрокуратуры – профессионал, требовательный как к себе, так и к подчиненным. Также он акцентировал внимание на первоочередных задачах для Крыма и приоритетных направлениях – документировании и расследовании военных преступлений России.

Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевщины,

– отметил генпрокурор.

По его словам, особое внимание следует уделить противодействию преступлениям против основ национальной безопасности.

"Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул Костин.



Крым возглавил Киевскую облпрокуратуру / Фото Офиса генпрокурора

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