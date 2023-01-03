Максим Крым стал новым главой Киевской областной прокуратуры: что о нем известно
Источник:Офис генпрокурора
Киевская областная прокуратура 3 января получила нового руководителя. Им стал Максим Крым, до этого являвшийся заместителем предыдущего руководителя Алексея Хоменко.
Нового руководителя коллектива Киевской облпрокуратуры представил генеральный прокурор Андрей Костин. Он отметил, что Крым обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач.
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Назначили нового руководителя Киевской областной прокуратуры
Костин отметил, что новый глава Киевской облпрокуратуры – профессионал, требовательный как к себе, так и к подчиненным. Также он акцентировал внимание на первоочередных задачах для Крыма и приоритетных направлениях – документировании и расследовании военных преступлений России.
Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевщины,
– отметил генпрокурор.
По его словам, особое внимание следует уделить противодействию преступлениям против основ национальной безопасности.
"Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул Костин.
Крым возглавил Киевскую облпрокуратуру / Фото Офиса генпрокурора
Что известно о Максиме Крыме
- Максим Крым родился в 1988 году. Он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого.
- В органах прокуратуры Крым начал работу с 2010 года.
- Он занимал должности всех уровней – от следователя до первого заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
- С ноября 2020 Крым занимал должность заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.
- В 2015 году президент наградил его медалью "За безупречную службу" III степени.
- Кроме того, в 2018 году Крыма наградили поощрительным знаком Министерства обороны Украины – медалью "За укрепление обороноспособности".