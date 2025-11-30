Приоритет – война: эксперт назвал возможного кандидата на должность главы Офиса Президента

Андрея Ермака уволили с должности председателя ОП. Сейчас идет поиск кандидата на должность. Важно, чтобы этот человек принимал вызовы современной войны и правильно распределял приоритеты.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что, учитывая последние заявления Владимира Зеленского, можно понять, что война – сейчас номер один. В частности говорится о ситуации на фронте, состояние готовности Вооруженных Сил Украины и в целом государства к противодействию российской агрессии вплоть до победы над Россией.

Кто может возглавить Офис Президента?

Сергей Кузан считает, что человек, который должен возглавлять ключевой вспомогательный орган президента – его офис, должен быть напрямую включен в войну. Этого человека должны понимать военные, а он их.

Важно, чтобы новый глава ОП слышал потребности наших защитников и на законодательном уровне внедрял в государственную политику необходимые решения.

Сейчас таким человеком в офисе является Павел Палиса. Он был заместителем Руководителя Офиса Президента и фактически координировал военный офис. Поэтому мне бы хотелось, чтобы Офис Президента был сконцентрирован на войне, как приоритете,

– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он подчеркнул, что в целом необходимо, чтобы война в Украине была на первом месте, перед всеми государственными структурами, институтами и органами.

Важно! После увольнения Андрея Ермака на должность руководителя Офиса Президента рассматривают нескольких претендентов. По разным источникам, среди потенциальных кандидатов называют Павла Палису, Юлию Свириденко, Михаила Федорова, а также Дениса Шмыгаля или Кирилла Буданова. Окончательное решение Зеленского определит и дальнейшие кадровые изменения в правительстве, поэтому прогнозировать окончательного избранника пока сложно.

Кроме того, в нашем государстве начались глобальные реформы по децентрализации войска, по усилению институциональной способности бригад, как позвоночника украинской армии.

Бригады получили способности по рекрутингу к себе, а это значит, что будет качественный состав. Конечно есть децентрализация материального обеспечения, что позволяет оперативно закупать расходные материалы. И также есть политика пропорционального распределения всех новомобилизованных между бригадами без понятия приоритетного обеспечения,

– отметил Кузан.

Такие нововведения позволяют наладить стабильность в армии, что должно улучшить условия службы, в частности гарантировать ротации и усиления на поле боя.

"Армия все же – это люди. За все эти реформы в армии на сегодня отвечает Павел Палиса. Но это дело всей страны. Все без исключения государственные органы должны работать на обеспечение именно такой политики", – добавил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если это удастся, то Украине со временем, вероятно, удастся отказаться от вопроса войны, как приоритетного, и перейти к экономическим, социальным и политическим проблемам.

Почему Ермака уволили с должности главы Офиса Президента?