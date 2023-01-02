Тысячи людей в вагонах: как Новый год встретили в поездах Укрзализныци

Новый 2023 каждый встретил по-разному. Тысячи украинцев встретили его в вагонах поездов.

Новый год в вагонах поездов встретили около 6 200 украинцев. В Укрзализныце поделились кадрами празднований.

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Как украинцы встретили Новый год в Укрзализныце

Более 6 тысяч украинцев встретили 2023 год в вагонах поездов, однако и там было праздничное настроение. Такой, который возможен в наше нелегкое время. Проводники и пассажиры встретили праздник в дороге или домой, или в гости.

В Укрзализныце решили пошутить, мол, в новогоднюю ночь уже не спрашивали о том, что внутри подстаканников.

Новый год в Укрзализныце / Фото Укрзализныци

Кроме того, 1 января из Киева отправился "Рождественский экспресс", где дети имели возможность потанцевать с эльфом, спасти святого Николая, выпить какао с печеньем и получить подарки.

Следующие рейсы "Рождественского экспресса" запланированы на 7 и 8 января.

"Рождественский экспресс" Укрзализныци / Фото Татьяны Довгань

Новый 2023 украинцы встретили с воздушной тревогой, ведь в первые часы после полуночи во всех регионах прозвучала воздушная тревога из-за угрозы атаки. Враг использовал дроны-камикадзе. Силам обороны удалось уничтожить 45 беспилотников.