Киевлян призывали соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других.
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В КГГА напомнили правила безопасности во время новогодних праздников
Городские власти призвали жителей и гостей столицы непреклонно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.
Следует планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа,
– отметили в КГГА.
Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы пойти к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги.
"Не забывайте, что необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность", – подчеркнули в КГГА.
Киевлян просят не игнорировать воздушную тревогу
Городские власти призвали киевлян и гостей города быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в частности, в период праздников, ведь наш враг – непредсказуем.
Кроме того, в КГГА напомнили, что в Киеве действует запрет на реализацию и запуск:
- фейерверков,
- салютов,
- пиротехнических средств.
Правоохранители будут реагировать на такие случаи.
"Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны", – говорится в сообщении.
Мобильные группы быстрого реагирования будут патрулировать закрепленные за ними сектора столицы. Кроме того, спасатели КАРС круглосуточно будут оказывать жителям помощь.