Киевлян призывали соблюдать меры безопасности во время новогодне-рождественских праздников, чтобы не подвергать опасности себя и других.

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В КГГА напомнили правила безопасности во время новогодних праздников

Городские власти призвали жителей и гостей столицы непреклонно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 5:00. В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

Следует планировать возвращение домой заранее, учитывая ограничения и требования военного положения. В приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое за 60 минут будет напоминать о начале комендантского часа,

– отметили в КГГА.

Выходить на улицу во время комендантского часа можно только для того, чтобы пойти к ближайшему укрытию в случае объявления воздушной тревоги.

"Не забывайте, что необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность", – подчеркнули в КГГА.

Обратите внимание! Метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, а наземный общественный транспорт – до 22:30. Подробную информацию о закрытии каждой станции можно просмотреть по ссылке. При воздушной тревоге наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Киевлян просят не игнорировать воздушную тревогу

Городские власти призвали киевлян и гостей города быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, в частности, в период праздников, ведь наш враг – непредсказуем.

Кроме того, в КГГА напомнили, что в Киеве действует запрет на реализацию и запуск:

фейерверков,

салютов,

пиротехнических средств.

Правоохранители будут реагировать на такие случаи.

"Во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны", – говорится в сообщении.

Мобильные группы быстрого реагирования будут патрулировать закрепленные за ними сектора столицы. Кроме того, спасатели КАРС круглосуточно будут оказывать жителям помощь.

Важно! Во время своего вечернего обращения 29 декабря президент Владимир Зеленский отметил, что оккупанты, вероятно, еще раз попытаются сделать так, чтобы наша страна встречала Новый год в темноте. Поэтому украинцам ни в коем случае не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.