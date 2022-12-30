Киян закликали дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, аби не наражати на небезпеку себе та інших.

До теми Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження діятимуть в областях України

У КМДА нагадали правила безпеки під час новорічних свят

Міська влада закликала мешканців та гостей столиці неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 5:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.

Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години,

– зауважили в КМДА.

Виходити на вулицю під час комендантської години можна лише для того, щоб піти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.

"Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу", – наголосили в КМДА.

Зверніть увагу! Метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, а наземний громадський транспорт – до 22:30. Детальну інформацію про закриття кожної станції можна переглянути за посиланням. Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.

Киян просять не ігнорувати повітряну тривогу

Міська влада закликала киян та гостей міста бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже наш ворог – непередбачуваний.

Окрім цього, в КМДА нагадали, що в Києві діє заборона на реалізацію та запуск:

феєрверків,

салютів,

піротехнічних засобів.

Правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.

"Під час новорічних свят щодоби в місті та на об'єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони", – мовиться у повідомленні.

Мобільні групи швидкого реагування патрулюватимуть закріплені за ними сектори столиці. Окрім цього, рятувальники КАРС цілодобово надаватимуть мешканцям допомогу.

Важливо! Під час свого вечірнього звернення 29 грудня президент Володимир Зеленський зазначив, що окупанти, ймовірно, ще раз спробують зробити так, щоб наша країна зустрічала Новий рік в темряві. Тому українцям не варто в жодному разі ігнорувати сигнали повітряної тривоги.