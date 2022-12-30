Киян закликали дотримуватись заходів безпеки під час новорічно-різдвяних свят, аби не наражати на небезпеку себе та інших.
До теми Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження діятимуть в областях України
У КМДА нагадали правила безпеки під час новорічних свят
Міська влада закликала мешканців та гостей столиці неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває із 23:00 до 5:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях.
Варто планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. У застосунку "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, що за 60 хвилин нагадуватиме про початок комендантської години,
– зауважили в КМДА.
Виходити на вулицю під час комендантської години можна лише для того, щоб піти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
"Не забувайте, що необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу", – наголосили в КМДА.
Киян просять не ігнорувати повітряну тривогу
Міська влада закликала киян та гостей міста бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, зокрема в період свят, адже наш ворог – непередбачуваний.
Окрім цього, в КМДА нагадали, що в Києві діє заборона на реалізацію та запуск:
- феєрверків,
- салютів,
- піротехнічних засобів.
Правоохоронці реагуватимуть на такі випадки.
"Під час новорічних свят щодоби в місті та на об'єктах комунальної власності забезпечуватимуть охорону громадського порядку близько 230 співробітників "Муніципальної охорони", – мовиться у повідомленні.
Мобільні групи швидкого реагування патрулюватимуть закріплені за ними сектори столиці. Окрім цього, рятувальники КАРС цілодобово надаватимуть мешканцям допомогу.