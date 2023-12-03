Что будет с елкой и комендантским часом в Киеве на Рождество и Новый год

В КМВА рассказали, что будет проходить в Киеве во время рождественско-новогодних праздников. Также к жителям и гостям столицы обратились с рядом важных призывов.

В КМВА отметили, что в этом году Киев будет с елкой. Ее установят несмотря на войну.

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Когда откроют елку

Как и в прошлом году, елка будет установлена на Софиевской площади. Монтажные работы будут начаты 3 декабря. Открытие елки планируется в День святого Николая. То есть, 6 декабря. Она будет стоять до 10 января.

Елку установят и обеспечат освещением исключительно за деньги меценатов. В КМВА подчеркнули, что город не будет тратить на это бюджетные средства.

Что будет с праздничными мероприятиями

Местные власти не планируют проводить в столице никаких массовых мероприятий на рождественско-новогодние праздники. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Если и будут какие-то отдельные небольшие мероприятия, то они будут проводиться без использования бюджетных средств на закрытых, а не открытых локациях с соблюдением всех мер безопасности.

Каким будет комендантский час

, заместитель главы КГГА Анна Старостенко ранее заявляла, что возле главной елки в Киеве хотят установить фотозону с несколькими небольшими елками . Они будут украшены игрушками, которые позволят каждому взять себе на память за донат Вооруженным Силам Украины.

Местные власти не будут отменять комендантский час в Рождество и на Новый год. Менять продолжительность ограничений в столице во время праздников тоже не будут.

Как и раньше, в Киеве комендантский час будет длиться с 0:00 ночи до 5:00 утра. В КМВА призвали людей не забывать, что идет полномасштабная российско-украинская война, и не пренебрегать своей безопасностью во время воздушной тревоги.

Кроме этого, киевлян попросили не снимать и не выкладывать работу ПВО и последствия российских ударов. Жителей и гостей столицы призвали не использовать петарды и фейерверки.