Отменят ли в Киеве комендантский час на Новый год: в КГГА дали четкий ответ

Второй год подряд из-за агрессии России новогодние праздники в Украине будут проходить в реалиях полномасштабной войны. В КГГА объяснили жителям и гостям столицы, что будет с ограничениями в Киеве на Новый год.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко высказалась об ограничениях во время новогодних праздников. Она напомнила, что Украина уже второй год живет в условиях полномасштабной войны с Россией.

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Отменят ли ограничения на праздники

Старостенко дала понять, что на Новый год и Рождество в Киеве не будут отменять ограничения. Она подчеркнула, что в столице продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключения будет продолжаться и в рождественско-новогодние праздники.

Также местные власти не планируют проводить в Киеве большие новогодние празднования. По ее словам, город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций.

В столице не будет никаких массовых празднований. В частности, размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено,

– сказала она.

Как готовится Киев к Новому году

Замглавы КГГА отметила, что российские оккупанты не смогут забрать у украинских детей рождественско-новогодние праздники. Поэтому на Софийской площади за деньги меценатов установят, украсят и откроют главную елку страны.

Кроме того, возле главной елки запланировано установить фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных новогодними игрушками. Каждый желающий сможет взять игрушку себе на память, но перед этим внести благотворительный вклад в поддержку Вооруженных Сил Украины,

– заявила Старостенко.

По ее словам, столичные заведения культуры тоже приобщаются к созданию новогоднего и рождественского чуда. Она подчеркнула, что подготовка к праздникам проходит с учетом ситуации безопасности в Киеве.

Как готовится Львов к праздникам

Во Львове тоже установили главную елку города. Местные власти тоже не потратили на нее бюджетные средства. Ее подарили городу Иосиф и Галина Панас из Белогорщи. Дерево росло на их дворе 20 лет.

Предприниматели бесплатно предоставили кран для ее установки возле Оперного театра. Елку будут украшать гирляндами, закупленными в 2018 году. Предварительно ее верхушку будет украшать не звезда, а противотанковый "еж", созданный на предприятии "Львовэлектротранс" из старых трамвайных рельсов.

Елку планируют торжественно засветить во вторник, 5 декабря. Однако в случае отключения света её не будут отдельно подсвечивать.