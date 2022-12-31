Обстрелы обстрелами, а Новый год Россия не отменит: на Софийской площади начинают собираться люди

Несмотря на все попытки врага запугать нас ракетами, все их планы проваливаются. Это доказывают жители столицы, которые через несколько часов после обстрела вышли к Софийской площади в главную елку страны.

Сотни людей пришли в главную елку, а возле нее поют уличные музыканты. Киевляне и гости столицы фотографируются и улыбаются, что еще раз доказывает, что Россия не отнимет у нас праздник.

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Как столица будет встречать Новый год

Несмотря на тяжелый день под сиренами и обстрелами жители столицы пришли в центр города. В этом году там нет традиционных ярмарок и аттракционов, однако даже при этом люди не теряют присущего украинцам оптимизма, несмотря на все, что приходится переживать.

Киевляне собираются у елки несокрушимости на Софийской площади: смотрите видео

Однако праздничное настроение не только на Софийской площади. На киевском железнодорожном вокзале группа Kozak System устроила концерт для тех, кто в этот вечер ждет поезда или встречает своих родных.

Концерт на вокзале в Киеве: смотрите видео

В столице комендантский час длится с 23:00 до 5:00. На Новый год эти ограничения не отменяли, а за порядком будут следить правоохранители, поэтому встречать 2023 год жители столицы не будут встречать возле елки несокрушимости.