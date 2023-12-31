Чтобы праздники прошли тихо и спокойно: в Киеве напомнили о правилах безопасности и ограничениях

Враг не перестает атаковать Украину, и рождественские и новогодние дни не стали исключением. Поэтому украинцам следует заботиться о собственной безопасности, а также помнить об ограничениях, которые действуют и на праздники.

В пресс-службе КГГА киевлянам напомнили правила безопасности во время новогодних праздников. Следует помнить, что враг – коварный, поэтому в такие дни нужно учитывать сигналы воздушной тревоги.

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Помните о безопасности на праздники

Украинцев призывают соблюдать комендантский час, который в Киеве действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Напомним, что в настоящее время запрещено:

находиться на улице и в общественных местах,

перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Однако покидать дом ночью разрешается во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия. Следует помнить, что с собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, чтобы правоохранители могли идентифицировать личность.

В праздничные дни также важно заранее планировать возвращение домой, ведь на дорогах могут возникнуть пробки.

В настройках Киев Цифровой можно включить оповещение, которое через 60 минут напомнит о начале комендантского часа,

– напомнили в КГГА.

В администрации напомнили, что наземный общественный транспорт курсирует по улицам столицы до 22:30. Станции метрополитена в режиме перевозок работают ориентировочно до 22:20 (в зависимости от станции), а в режиме укрытия – 46 подземных станций открыты круглосуточно.

"В случае объявления сигнала воздушной тревоги переходите в ближайшее к вам укрытие. С обновленной картой укрытий и пунктов обогрева можно ознакомиться в приложении Киев Цифровой", – добавили в пресс-службе.

Также стоит учитывать пожарную безопасность, ведь на новогодние праздники угроза возгорания очень высока. Во время празднований стремительно растет количество пожаров, возникающих вследствие нарушения правил пожарной безопасности при пользовании гирляндами и установке елок, поэтому следует заботиться о собственной безопасности.



Правила пожарной безопасности / КГГА



Правила пожарной безопасности / КГГА

Запрет на использование фейерверков

В администрации отметили, что в Киеве запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск. Правоохранительные органы будут реагировать на такие случаи соответственно.

Следует отметить, что использование фейерверков во время действия военного положения наказывается штрафом, а в некоторых случаях – лишением свободы.