Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что в ближайшее время интенсивность наступления оккупантов не уменьшится. Также Главнокомандующий Александр Сырский озвучил потери россиян в Курской области за последние три месяца, – это 17 819 человек.

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Будет новый этап

Как отметил военный обозреватель, россияне будут акцентировать на изменении приоритетности направлений и концепции использования сил и средств.

Россиянами преимущественно будет использоваться пехотная компонента,

– подчеркнул он.

В то же время до конца 2024 года, по его мнению, не произойдет чего-то непредсказуемого. В частности украинские силы будут продолжать находиться в обороне.

Основная наша цель – истощение противника, и он истощается достаточно серьёзно. Даже появление северокорейских военных на фронте – еще одно доказательство этого,

– уверен Коваленко.

Обратите внимание! Разведка Эстонии оценила убытки российских оккупантов в течение октября. Заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн считает, что Россия понесла наибольшие потери с начала войны – примерно 40 тысяч российских солдат.

Однако 2025 год будет отличаться от предыдущего как действиями ВСУ, так и врага. На это будет иметь влияние прежде всего фактор истощения России.

В течение 2024 года Россия истощилась в два раза больше, чем в 2022-м и 2023-м – в целом. Это повлияет на их дальнейшие возможности проводить интенсивные наступательные боевые действия в 2025 году,

– отметил военный обозреватель.

Поэтому задача украинских сил, по его словам, воевать с Россией не количеством, а качеством. Причем не только качеством личного состава, но и высокотехнологичной компонентой, чтобы находить пути повышения количества потерь россиян.

В 2025 году будет новый этап, когда мы должны адаптироваться, поскольку Россия будет переходить на полное доминирование на поле боя пехотной составляющей – живой силы,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Сейчас россияне несут огромные потери именно из-за того, что они наступают именно пехотной составляющей. Основной же целью украинских сил, добавил он, остается ликвидация российского человеческого ресурса, даже без прямого контакта с нашим человеческим ресурсом, – используя высокие технологии.