Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що найближчим часом інтенсивність наступу окупантів не зменшиться. Також Головнокомандувач Олександр Сирський озвучив втрати росіян у Курській області за останні три місяці, – це 17 819 осіб.

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Буде новий етап

Як зазначив військовий оглядач, росіяни акцентуватимуть на зміні пріоритетності напрямків та концепції використання сил та засобів.

Росіянами переважно буде використовуватись піхотна компонента,

– наголосив він.

Водночас до кінця 2024 року, на його думку, не відбудеться чогось непередбачуваного. Зокрема українські сили продовжуватимуть перебувати в обороні.

Основна наша мета – виснаження супротивника, і він виснажується досить серйозно. Навіть поява північнокорейських військових на фронті – ще один доказ цього,

– впевнений Коваленко.

Зверніть увагу! Розвідка Естонії оцінила збитки російських окупантів впродовж жовтня. Заступник начальника Центру оборонної розвідки Естонії Янек Кессельманн вважає, що Росія зазнала найбільших втрат з початку війни – приблизно 40 тисяч російських солдатів.

Проте 2025 рік буде відрізнятися від попереднього як діями ЗСУ, так і ворога. На це матиме вплив насамперед чинник виснаження Росії.

Впродовж 2024 року Росія виснажилась у два рази більше, аніж в 2022-му та 2023-му – загально. Це вплине на їхні подальші можливості проводити інтенсивні наступальні бойові дії у 2025 році,

– зауважив військовий оглядач.

Тому завдання українських сил, за його словами, воювати з Росією не кількістю, а якістю. Причому не тільки якістю особового складу, але й високотехнологічною компонентою, щоб знаходити шляхи підвищення кількості втрат росіян.

У 2025 році буде новий етап, коли маємо адаптуватися, оскільки Росія буде переходити на повне домінування на полі бою піхотної складової – живої сили,

– підкреслив Олександр Коваленко.

Зараз росіяни зазнають величезних втрат саме через те, що вони наступають саме піхотною складовою. Основною ж метою українських сил, додав він, залишається ліквідація російського людського ресурсу, навіть без прямого контакту з нашим людським ресурсом, – використовуючи високі технології.