Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська Збройних сил України. До слова, противник зазнав значних втрат.

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Ліквідація окупантів в тилу

Зазначається, що бійці розвідувального підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України успішно ліквідували штурмову групу російських військових на території Курської області. Знищено було підрозділ 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії.

На відео, яке оприлюднили українські захисники, видно результати операції, зокрема сім ліквідованих окупантів, які займалися мінуванням шляхів. Їхнє завдання полягало в перешкоджанні руху українських підрозділів, однак операція десантників "95-ки" завершилася успішною нейтралізацією загрози.

155-та, передаю вам привіт! Приходьте ще – місця усім вистачить,

– наголосив розвідник 95-ї бригади.

До слова, раніше повідомлялось, що росіяни планують залучити війська з КНДР на Курщині, натомість звідти перекинути солдатів на Покровський напрямок, аби підсилити штурмові підрозділи на Донеччині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви Путіна про нібито оточення українських військових у Курській області, назвавши їх дезінформацією.