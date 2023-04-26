Началась новая фаза войны в Украине, последние события на это указывают, – Sky News

Война в Украине вошла в новую фазу, на это указывает наблюдаемая серия уловок и обманных действий с обеих сторон. Впрочем, Киеву нужно еще немного времени, потому что некоторые страны НАТО медленно дают обещанное.

Такой вывод сделал британский военный обозреватель Майкл Кларк по поводу недавних событий. После сообщений об атаках ВСУ позиций оккупантов некоторые комментаторы назвали это началом долгожданного контрнаступления Украины. Однако он считает, что все не совсем так, хотя война действительно вошла в новую фазу.

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О каких обманных действиях речь

Некоторые эксперты считают, что взрывы в оккупированном городе Токмак в Запорожской области могут указывать, что Киев уже начал кампанию, направленную на то, чтобы полностью освободить Украину от оккупантов.

Переправы через Днепр в Херсоне и Кременной (Донецкой области) также называют среди возможных целей контрнаступления из-за активности в обоих районах последние несколько дней.

Впрочем, британский военный обозреватель Майкл Кларк считает, что Украина пока не решила начать полномасштабное контрнаступление, но все же в войне уже началась "следующая фаза".

Он говорит о том, что сейчас наблюдаются уловки и обманные действия с обеих сторон.

В этом отношении новый этап в войне начался. Но если украинцы не планируют какого-нибудь сюрприза, что было бы опасно, тогда Киеву нужно еще немного времени,

– считает аналитик.

Контрнаступление увидят все

По словам Майкла Кларка, необходимо накапливать запасы оружия, "потому что некоторые страны НАТО медленно дают обещанное". Важно и то, что погода все еще сырая, а земля еще мало просохла.

"Прогноз на следующие две недели – по-прежнему преимущественно дожди", – объяснил он, добавив, что пока тяжелый металл не начнет двигаться, нельзя будет говорить о масштабах и направлениях украинского контрудара.

Когда же это произойдет, то увидят все.