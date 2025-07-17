В "Слуге народа" поделились подробностями голосования за новое правительство
- Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства. В частности, приняли назначение нового министра обороны и министра иностранных дел.
- Дискуссий во время голосования фактически не было, хотя все фракции имели возможность высказаться относительно новых назначений.
Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства. На заседании приняли фактически единогласные решения по обновленному составу Кабмина.
В частности, Верховная рада уже выбрала нового министра обороны, которым стал Денис Шмыгаль. Подробнее о том, как прошло голосование, 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.
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Как прошло голосование за новое правительство?
В Верховной Раде уже прошло пакетное голосование за министров, которых, по рекомендации фракции "Слуга народа", внесла действующая премьер-министр Юлия Свириденко. Зато, по представлению президента, ВР также назначила министра иностранных дел. Им остался Андрей Сибига.
Все фракции имели возможность высказаться. Дискуссии есть всегда, но в формате вопросов, потому что некоторые министры не изменили своих должностей. Но любое обновление, которое дает новую энергию – это хорошо. В общем голосов было с запасом, больше чем 226,
– отметила Евгения Кравчук.
Также несколько минут назад Рада назначила Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины. К слову, теперь Минобороны будет иметь и дополнительные обязанности, чтобы улучшить процессы, связанные с обеспечением армии.
"В Министерстве обороны также будут функции по стратегическим отраслям промышленности. То есть все, что связано с обеспечением армии и производством оружия, будет в зоне ответственности господина Шмыгаля", – отметила нардеп.
Добавим, президент поставил перед правительством задачу увеличить количество украинского оружия с 40% до 50%. Госпожа Юлия Свириденко отметила, что ее приоритетными шагами в первые 6 месяцев станет качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.