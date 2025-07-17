В "Слуге народа" поделились подробностями голосования за новое правительство

Верховная Рада проголосовала за назначение министров нового правительства. На заседании приняли фактически единогласные решения по обновленному составу Кабмина.

В частности, Верховная рада уже выбрала нового министра обороны, которым стал Денис Шмыгаль. Подробнее о том, как прошло голосование, 24 Каналу рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

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Как прошло голосование за новое правительство?

В Верховной Раде уже прошло пакетное голосование за министров, которых, по рекомендации фракции "Слуга народа", внесла действующая премьер-министр Юлия Свириденко. Зато, по представлению президента, ВР также назначила министра иностранных дел. Им остался Андрей Сибига.

Все фракции имели возможность высказаться. Дискуссии есть всегда, но в формате вопросов, потому что некоторые министры не изменили своих должностей. Но любое обновление, которое дает новую энергию – это хорошо. В общем голосов было с запасом, больше чем 226,

– отметила Евгения Кравчук.

Также несколько минут назад Рада назначила Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины. К слову, теперь Минобороны будет иметь и дополнительные обязанности, чтобы улучшить процессы, связанные с обеспечением армии.

"В Министерстве обороны также будут функции по стратегическим отраслям промышленности. То есть все, что связано с обеспечением армии и производством оружия, будет в зоне ответственности господина Шмыгаля", – отметила нардеп.

Добавим, президент поставил перед правительством задачу увеличить количество украинского оружия с 40% до 50%. Госпожа Юлия Свириденко отметила, что ее приоритетными шагами в первые 6 месяцев станет качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.