Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении нового премьер-министра

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра Украины. Украинский парламент должен проголосовать за ее кандидатуру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народных депутатов Александра Качуру и Ярослава Железняка.

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Что известно о представлении Зеленского в Раду относительно премьера?

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура вечером 16 июля рассказал, что в Верховную Раду Украины поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром.

По словам народного избранника, комитет по вопросам организации государственной власти рассмотрит это представление утром 17 июля.



Представление Владимира Зеленского в ВРУ о назначении Свириденко премьером / Фото из телеграм-канала Александра Качуры

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что заседание комитета состоится примерно в 09:45. Далее будет рассмотрение назначения премьер-министра, состава правительства, отдельно МИД и Минобороны.

Где-то до 16 – 17 должны завершить. Теоретически, еще должны утвердить программу действий правительства. Но там это можно сделать позже,

– написал Железняк в своем телеграм-канале.

К слову, ранее Верховная Рада отправила в отставку правительство Дениса Шмыгаля. Это решение поддержал 261 депутат.