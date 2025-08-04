В чем разница между "пикселем" и новым "мультикамом", как выглядят оба камуфляжа – читайте в материале 24 Канала.

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Когда в украинской армии появился "пиксель"?

В 2014 году, с началом войны на Востоке Украины, в рядах ВСУ появился новый цифровой камуфляж – ММ-14, что расшифровывается как "Рисунок маскировочный образца 2014 года". Первыми его получили бойцы АТО.

15 июля 2015 года Министерство обороны официально утвердило перечень Боевого форменного комплекта, в который вошел и камуфляж ММ-14. Комплект состоял из 65 единиц одежды, снаряжения и средств индивидуальной защиты.

Позже в том же году крой и материалы формы усовершенствовали: компания PROF1 Group разработала более прочную и огнеупорную версию. Основным материалом стал саржевый текстиль с примесью синтетики, что обеспечивает износостойкость.

Камуфляжный рисунок имеет светло-бежевую основу, на которую нанесены пиксельные пятна 5 цветов:

PANTONE 15-1216 TC – светло-бежевый ;

; PANTONE 17-0510 TC – светло-зелёный ;

; PANTONE 17-0620 TC – болотно-зелёный ;

; PANTONE 18-0825 TC – серо-зелёный ;

; PANTONE 19-0414 TC – тёмно-серый;



Пример камуфляжа "пиксель", который сейчас используют ВСУ / Фото 37 ОБрМП

Прототипом ММ-14 считается американский камуфляж UCP, который США использовали до 2014 года. Благодаря пиксельному рисунку силуэт бойца визуально "размывается", что уменьшает его заметность на поле боя.

Покрой новой формы базируется на американской униформе ACU и костюме "MABUTA Mk-2" от P1G-TAC – современной адаптации советской "Мабуты".

Отдельной разновидностью камуфляжа является "морской пиксель" ММ-16 Ф, который Военно-Морские Силы ВСУ используют с 2017 года. Его цвета выдержаны в голубовато-сине-серо-черной гамме.



Пример "морского пикселя", который используют ВМС Украины / Фото АрмияInform

Что известно о новом камуфляже ММ-25, который внедрят в ВСУ?

На официальном сайте Минобороны "Партнер МОУ" 29 июля сообщили, что Центральное управление развития материального обеспечения утвердило к дальнейшему внедрению новый камуфляжный узор под названием ММ-25. Его планируют использовать для производства вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины.

Официальные изображения формы пока не обнародованы. В то же время, по данным изданий Boroshno News і First Division, новый узор ММ-25 значительно напоминает американский MultiCam и, фактически, является его адаптированной версией.



Пример камуфляжа Multicam / Фото из открытых источников

Точные сроки перехода на новую форму пока неизвестны. Из-за большой численности украинской армии обновление может длиться несколько лет. Также пока нет информации о поставках первых партий ММ-25 в военные подразделения.

MultiCam используют американские войска с 2002 года. В 2015 – 2019 годах все подразделения армии и военно-воздушных сил США постепенно перешли на новый камуфляж с узором Scorpion W2. Этот рисунок, создан на основе MultiCam, получил официальное название – Оперативный камуфляж (Operational Camouflage Pattern, OCP).

Мультикам отличается сложным сочетанием цветов: фоновый градиент переходит от коричневого к светло-коричневому, на который накладывается темно-зеленый, оливковый и лаймовый оттенки. Дополняют узор темно-коричневые и кремовые непрозрачные фигуры, хаотично разбросанные по всей поверхности.

Такая структура позволяет рисунку визуально меняться: от преимущественно зеленого до коричневого, в зависимости от участка ткани, а мелкие элементы разбивают большие цветные плоскости, усложняя обнаружение бойца.