У чому різниця між "пікселем" та новим "мультикамом", який вигляд мають обидва камуфляжі – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Коли в українській армії з'явився "піксель"?

У 2014 році, з початком війни на Сході України, у лавах ЗСУ з'явився новий цифровий камуфляж – ММ-14, що розшифровується як "Малюнок маскувальний зразка 2014 року". Першими його отримали бійці АТО.

15 липня 2015 року Міністерство оборони офіційно затвердило перелік Бойового форменого комплекту, до якого увійшов і камуфляж ММ-14. Комплект складався з 65 одиниць одягу, спорядження та засобів індивідуального захисту.

Пізніше того ж року крій і матеріали форми вдосконалили: компанія PROF1 Group розробила міцнішу та вогнетривку версію. Основним матеріалом став саржевий текстиль із домішками синтетики, що забезпечує зносостійкість.

Камуфляжний малюнок має світло-бежеву основу, на яку нанесено піксельні плями 5 кольорів:

PANTONE 15-1216 TC – світло-бежевий ;

; PANTONE 17-0510 TC – світло-зелений ;

; PANTONE 17-0620 TC – болотяно-зелений ;

; PANTONE 18-0825 TC – сіро-зелений ;

; PANTONE 19-0414 TC – темно-сірий;



Приклад камуфляжу "піксель", який нині використовують ЗСУ / Фото 37 ОБрМП

Прототипом ММ-14 вважається американський камуфляж UCP, який США використовували до 2014 року. Завдяки піксельному малюнку силует бійця візуально "розмивається", що зменшує його помітність на полі бою.

Покрій нової форми базується на американському однострої ACU і костюмі "MABUTA Mk-2" від P1G-TAC – сучасній адаптації радянської "Мабути".

Окремим різновидом камуфляжу є "морський піксель" ММ-16 Ф, який Військово-Морські Сили ЗСУ використовують із 2017 року. Його кольори витримані в блакитно-синьо-сіро-чорній гамі.



Приклад "морського пікселя", який використовують ВМС України / Фото АрміяInform

Що відомо про новий камуфляж ММ-25, який упровадять у ЗСУ?

На офіційному сайті Міноборони "Партнер МОУ" 29 липня повідомили, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення затвердило до подальшого впровадження новий камуфляжний візерунок під назвою ММ-25. Його планують використовувати для виробництва речового забезпечення Збройних сил України.

Офіційні зображення форми поки що не оприлюднені. Водночас, за даними видань Boroshno News і First Division, новий візерунок ММ-25 значно нагадує американський MultiCam і, фактично, є його адаптованою версією.



Приклад камуфляжу Multicam / Фото з відкритих джерел

Точні терміни переходу на нову форму наразі невідомі. Через велику чисельність української армії оновлення може тривати кілька років. Також поки немає інформації про постачання перших партій ММ-25 до військових підрозділів.

MultiCam використовують американські війська з 2002 року. У 2015 – 2019 роках усі підрозділи армії та військово-повітряних сил США поступово перейшли на новий камуфляж з візерунком Scorpion W2. Цей малюнок, створений на основі MultiCam, отримав офіційну назву – Оперативний камуфляж (Operational Camouflage Pattern, OCP).

Мультикам вирізняється складним поєднанням кольорів: фоновий градієнт переходить від коричневого до світло-коричневого, на який накладається темно-зелений, оливковий та лаймовий відтінки. Доповнюють візерунок темно-коричневі та кремові непрозорі фігури, хаотично розкидані по всій поверхні.

Така структура дозволяє малюнку візуально змінюватися: від переважно зеленого до коричневого, залежно від ділянки тканини, а дрібні елементи розбивають великі кольорові площини, ускладнюючи виявлення бійця.