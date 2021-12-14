Новый канцлер Австрии настаивает на запуске "Северного потока-2"

В Австрии новый канцлер выступил за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Карл Негаммер впервые высказался в поддержку Москвы.

Блокировка "Северного потока-2" помешает Евросоюзу, – канцлер Австрии

Карл Негаммер подчеркнул, что необходимо обеспечить поставки энергии из как можно большего количества источников и иметь соответствующие трубопроводы. А "Северный поток-2" мол является важным проектом, который дает Европейскому Союзу безопасность поставок.

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Я ожидаю, что "Северный поток-2" в скором времени можно будет ввести в эксплуатацию, как и планировалось,

– сказал канцлер.

Он не согласился с позицией США использовать газопровод как рычаг влияния на Кремль из-за агрессии в отношении Украины. Негаммер считает, что Северный поток-2 и эскалация Москвы на Востоке Украины не связаны. Более того, блокировка трубы "лишь навредит ЕС".

Это первый публичный призыв нового канцлера Австрии к запуску скандального "Северного потока-2".

В поддержку газопровода высказался также австрийский министр

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает ошибкой не использовать трубопровод по назначению, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной.

Политик планирует обратиться в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о введении "Северного потока-2" в эксплуатацию.

Главное о сертификации "Северного потока-2"

Для запуска российский газопровод сначала должен получить сертификацию в Евросоюзе.

18 октября украинский "Нафтогаз" подал заявку на участие в этом процессе, а 15 ноября немецкий регулятор BNetzA одобрил ее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток-2" вряд ли будет запущен, если Россия нападет на Украину.

В ноябре Германия приостановила сертификацию газопровода. Ее восстановят, когда газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

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