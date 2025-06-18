Вместо Бровди: кого назначили новым командиром "Птиц Мадяра" и что о нем известно

В 414-й отдельной бригаде беспилотных систем, известной как "Птицы Мадяра", назначили нового командира. Им стал младший лейтенант Андрей Клименко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Птиц Мадяра".

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Андрей Клименко – новый командир "Птиц Мадяра"

18 июня стало известно, что младший лейтенант Клименко Андрей Сергеевич назначен командиром 414-й бригады "Птицы Мадьяра". "Клима" заменил на этой должности Роберта Бровди "Мадяра".

Новый командир "Птиц Мадяра" Андрей Клименко / Фото из соцсетей бригады

Бровди о новом командире "Птиц Мадьяра"

Заметим, новый командующий СБС в фейсбуке прокомментировал назначение Клименко командиром бригады.

"Клима" знает, как поступать с червями. Потому что все, что зовется сегодня "Птицами Мадяра", мы построили вместе. С самого первого дня широкомасштабной, всегда бок о бок,

– отметил Роберт Бровди.

Написал, что имеет честь сообщить, что лучший из лучших, основатель и Командир самой продуктивной в мире Команды ударных БПЛА "Клима-Team" ПМ, с 18 июня комбриг 414 ОБР БПС "Птицы Мадяра".

Также "Мадяр" рассказал, что в мирной жизни "Клима" – "спортик" и тренер, абсолютный Чемпион мира по таэквон-до ITF (2017, Северная Корея). Также отметил, что Андрей Клименко на войне добровольцем с 24 февраля 2022 года вместе со "спортиками" "Sparta". Он прошел путь от стрелка ТРО до летающего комбата.

И так, это, пожалуй, первый в современной истории ВСУ командир бригады – младший лейтенант. Мы выросли не в званиях, но экспертами по утилизации червей в промышленных объемах,

– подчеркнул Роберт Бровди.

Также добавил, что Клименко играющий тренер, один из 27 собратьев первого состава "Птиц Мадяра", ментор и Командир-отец.

О нем не скажу "он станет другом и отцом Птиц-казаков", потому что он им уже давно. Клименко "Клима" Андрей Сергеевич. Брат, ты знаешь, что делать. Всегда рядом, а растущая бригада – в надежных руках. 78, Климчик, 78. Во всем,

– написал "Мадяр".

Новый комбриг "Птиц Мадяра" / Фото из фейсбука Бровди

Краткая справка. В начале июня основателя и командира "Птиц Мадяра" Роберта Бровди назначили командующим Силами беспилотных систем.