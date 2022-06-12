В то же время, среди тем стрима с Марком Фейгиным – новый компромат на российского министра обороны Сергея Шойгу. Начало стрима – в 20:00.
Обратите внимание Путин в речи в день России цинично выразил "гордость" и вновь сравнил себя с Петром I
Какие еще темы будут обсуждать
Адриана Кучер и Марк Фейгин проанализируют положение, в котором оказался режим Владимира Путина из-за войны в Украине. Во время стрима речь пойдет о:
- "трибунале" на Донбассе.
- так называемом новом кумире Путина.
Заметьте, что глава Кремля маниакально заявил, что подражает Петру I и "возвращает территории" империи. Диктатор назвал отвоеванием "своего" самый наглый захват россиянами земель других стран.
Подобное Путин выдал и во время выступления на так называемый день России. 12 июня он несколько минут хвалил Петра I, которого назвал "великим реформатором".
Стрим Адрианы Кучер и Марка Фейгина на 24 канале: смотрите видео
Предыдущие заявления Марка Фейгина на 24 канале
- Ранее Фейгин прокомментировал информацию ряда СМИ о плохом состоянии здоровья Владимира Путина. В эфире 24 канала российский правозащитник предположил, что российский диктатор сильно болен.
- Кроме того, Фейгин отмечал, что, по его мнению, сейчас Москва хочет остановиться. Все потому, что россиянам не удается воплотить в Украине замыслы своего режима, планы "спецоперации" существенно изменились.
- По его словам, оккупанты надеялись на совсем другой ход войны в частности потому, что помнят "котлы". Начальник генштаба России Валерий Герасимов поднялся именно на них – на Дебальцевском и Иловайском котлах.
- Предполагал правозащитник и "судьбу" Герасимова. По его словам, из-за провала России в битве за Донбасс начальника генштаба могут убрать "куда-то в тень". Однако официального и громкого увольнения не будет, Путин не решится на это.