В то же время, среди тем стрима с Марком Фейгиным – новый компромат на российского министра обороны Сергея Шойгу. Начало стрима – в 20:00.

Обратите внимание Путин в речи в день России цинично выразил "гордость" и вновь сравнил себя с Петром I

Какие еще темы будут обсуждать

Адриана Кучер и Марк Фейгин проанализируют положение, в котором оказался режим Владимира Путина из-за войны в Украине. Во время стрима речь пойдет о:

"трибунале" на Донбассе.

так называемом новом кумире Путина.

Заметьте, что глава Кремля маниакально заявил, что подражает Петру I и "возвращает территории" империи. Диктатор назвал отвоеванием "своего" самый наглый захват россиянами земель других стран.

Подобное Путин выдал и во время выступления на так называемый день России. 12 июня он несколько минут хвалил Петра I, которого назвал "великим реформатором".

Обратите внимание! Марк Фейгин уже отмечал, что если российский президент лично руководит командованием на уровне бригады – это фактически беда для оккупантов. К каким последствиям сумасшедшие приказы привели лично Путина – проанализируют во время стрима.

Стрим Адрианы Кучер и Марка Фейгина на 24 канале: смотрите видео

Предыдущие заявления Марка Фейгина на 24 канале