Об этом рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.
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"В 2014 году они были уверены, что через неделю все "возьмут", ведь помнят "котлы". Валерий Герасимов (начальник генштаба России – 24 канал) "поднялся" на "котлах" – на Дебальцевском, на Иловайском", – рассказал правозащитник.
Как отметил Фейгин, сейчас россияне пытаются сделать что-нибудь похожее, окружая украинских военных, но у них ничего не получается.
Даже, несмотря на продвижение, ситуация не улучшается благодаря оружию Запада. В таком объеме ее не было ни в 2014 году, ни позже. Сейчас Украина получает разные системы, которые помогают ей даже при количественном и техническом превосходстве врага.
Следует заметить, что по данным СМИ, начальник генштаба России лично прибыл в пункт управления российскими войсками вблизи Изюма в Харьковской области, чтобы командовать ими. Впрочем, по словам Фейгина, нужно еще проверить, правда ли эта информация.
Война России против Украины: последние новости
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