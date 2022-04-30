Про це розповів російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

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"У 2014 році вони були впевнені, що за тиждень усе "візьмуть", адже пам'ятають "котли". Валерій Герасимов (начальник генштабу Росії – 24 канал) "піднявся" на "котлах" – на Дебальцівському, на Іловайському", – розповів правозахисник.

Як зауважив Фейгін, зараз росіяни намагаються зробити щось схоже, оточуючи українських військових, але у них нічого не виходить.

Навіть попри просування, ситуація не покращується завдяки зброї Заходу. У такому обсязі її не було ні у 2014 році, ні пізніше. Зараз Україна отримує різні системи, які допомагають їй навіть при кількісній та технічній перевазі ворога. Марк Фейгін Правозахисник

Варто зауважити, що за даними ЗМІ, начальник генштабу Росії особисто прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма на Харківщині, щоб командувати ними. Втім, за словами Фейгіна, треба ще перевірити, чи ця інформація є правдивою.

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Стрім з Марком Фейгіним на 24 каналі: дивіться відео