Готовятся к новому локдауну: в Киеве уже составляют списки на спецпропуска в транспорт

В Киеве готовятся к новому жесткому карантину. КГГА просит районы предоставить списки работников критической инфраструктуры, чтобы выдать им спецпропуска в транспорт.

Некоторые украинские СМИ опубликовали документ от Голосеевской РГА, в котором говорится об этом. В райадминистрации, в комментарии для сайта 24 канала, подтвердили, что письмо настоящее. Впрочем, отметили, что его рассылали не всем.

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Документ

Кто именно его получил, в РГА не уточнили. Такой документ, вероятно, поступил лишь тем предприятиям, которые считают критическими и работу которых нельзя останавливать даже во время локдауна.

Вероятно, такие документы подготовили во всех районных администрациях столицы.

Письмо, которое попало к журналистам

В документе говорится о том, что списки для выдачи пропусков во время нового карантина составляют по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Когда будет новый локдаун

Срок введения карантина в документе отсутствует, однако большинство других мер, предложенных штабом, должны быть реализованы в июле-августе текущего года.

Когда будет введен новый карантин пока неизвестно, впрочем ранее в КГГА сообщали, что 3 волна коронавируса в Украине может быть в конце августа – начале сентября.

Какие будут пропуска в транспорт

Ранее на сайте 24 канала сообщали, что в КГГА будут просить предприятия составлять такие списки.

Одним из важных и действенных факторов в противодействии распространению болезни является избежание больших скоплений людей, а значит – ограничение работы общественного транспорта. Для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы, в ближайшее время предприятия критической инфраструктуры должны предоставить информацию о необходимом количестве пропусков,

– прокомментировал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

На этот раз планируют ввести электронные пропуска. Таким образом в КГГА персонализируют пропуска, чтобы ими могли воспользоваться только киевляне, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры.