Новый локдаун в Украине: какие будут ограничения и сделают ли привилегии для вакцинированных

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация, а это значит, что совсем скоро некоторые города может ожидать жесткий локдаун. В правительстве планируют действовать на опережение: уже в ближайшие дни будут рассматривать вопрос возвращения к "желтому" уровню карантина. Рассказываем о том, чего ждать от осеннего карантина в Украине и Киеве в частности.

С наступлением осени увеличилось и количество заболевших, поэтому в правительстве уже обсуждают введение карантина. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, главный рычаг для борьбы с коронавирусом, это – вакцинация.

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Когда в Украине введут карантин

Это единственный способ защиты от тяжелых последствий коронавируса. От начала вакцинальной кампании прививки получили почти 5,7 миллиона украинцев, полный курс – две прививки – прошли 4,4 миллиона украинцев,

– отметил Шмыгаль.

Глава Минздрава Виктор Ляшко недавно заявил, что скорее всего, со следующего понедельника (13 сентября) вся территория Украины перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности. В то же время если в регионах будет происходить ухудшение ситуации до оранжевого или красного уровня, то страна перейдет к региональному распределению на зоны.

Он добавил, что вакцинированных украинцев почти никакие ограничения не коснутся. Но для желтого уровня эпидемии вакцинированными будут считаться и лица, получившие даже первую дозу вакцины. В то же время для красного уровня – должен быть обеспечен полный курс вакцинации.

Новый локдаун негативно повлияет на бизнес / Фото Pixabay

Какое влияние будет иметь новый карантин

Эксперты прогнозируют, что новый жесткий карантин сможет длиться до двух месяцев и снова нанесет серьезный удар бизнесу. Так, Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, считает, что в случае локдауна привилегий для вакцинированных не будет. Их могут ввести только когда по крайней мере 30% населения будут полностью вакцинированы, но они смогут действовать уже после локдауна, или во время следующей вспышки болезни.

Для подготовки к локдауну предприятиям придется перевести своих работников на удаленный режим работы, а если это невозможно, то организовать их подвоз к работе. Во время локдауна выручка предприятий снижается, поэтому не плохо было бы уже сейчас сформировать резервный фонд для осуществления неотложных платежей во время локдауна. На помощь государства рассчитывать не стоит. Эта помощь будет либо очень мизерная, либо ее не будет вообще,

– отметил Хмелевский.

Богдан Слуцкий, финансовый аналитик и экономический обозреватель, говорит, что новый локдаун с экономической точки зрения, безусловно, будет иметь негативные последствия как для бизнеса, так и для населения. При этом среди представителей бизнеса наиболее уязвимыми к возможным ограничениям будут малые и средние предпринимательства, поскольку у них, в отличие от крупного бизнеса, нет достаточных резервов, чтобы платить аренду за простой коммерческих помещений, заработную плату работникам и тому подобное.

В то же время стоит отметить, что учитывая прошлогодний опыт, бизнес уже более подготовлен к новым реалиям жизни, то есть просчитывает риски нового локдауна в процессе своей операционной деятельности. В частности, по возможности переходит частично или полностью в онлайн-режим,

– говорит эксперт.

Он добавил, что в случае ограничения активности с целью предотвращения распространения COVID-19 правительству необходимо заблаговременно проработать условия нового локдауна и подробно объяснить, как бизнесу, так и населению его правила. Также необходимо продумать компенсаторные механизмы и найти для этого средства в бюджете (и в случае необходимости внести в него изменения).

В правительстве хотят избежать массового заражения / Фото Pixabay

Наталья Гайкалова, основательница и СЕО финансово-правовой компании Finevolution, пояснила, что традиционно больше всего пострадают бизнесы, деятельность которых связана с офлайн-посещением:

рестораны, отели, заведения питания (только за первый карантинный год в Украине закрылось 4 тысячи ресторанов, а объем бизнеса упал почти на 30%);

ивент-сфера (выставки, показы, конференции, презентации, концерты и др);

фешн (магазины, шоу-румы, отсутствие профильных выставок и поставок);

образовательный сегмент коммерческого образования (кружки, кружки, частные секции, частные садики и школы) и др.

Кроме того, локдауны снижают качество образования. Уже сейчас дефицит качественной подготовки испытывает ІТ-сектор, медицина и даже гуманитарные сферы – юриспруденция, креативные индустрии. А мировые консалтинговые компании вообще бьют тревогу: кризис талантов, что становится неотвратимым из-за пандемии, будет стоить всем странам и компаниям триллионы долларов нереализованных доходов. И если оставить эту проблему без внимания, то уже к 2030 году дефицит кадров изменит глобальный баланс экономического развития стран,

– отметила Гайкалова.

Она добавила, чтобы уменьшить эти риски, необходима качественная и своевременная реакция, в первую очередь со стороны государства. А именно:

проведение вакцинации,

помощь определенным категориям бизнеса через прямые выплаты, помощь временно неработающим работникам, реализация кредитных программ для бизнеса, налоговые отсрочки,

принятия законов (таких, как о paperless), которые помогут адаптироваться бизнесу и государству к удаленному режиму работы.

Важно Может ли Киев избежать нового локдауна: что говорят в Госпотребслужбе

Каким будет локдаун в Киеве

Ранее говорили о том, что локдаун в столице могут ввести уже с 15 сентября. Утверждали, что ограничения будут касаться кафе, ресторанов, салонов красоты и других заведений. Но пока жестких ограничений никто не объявлял, а в Госпотребслужбе говорят, что пока ситуация с заболеваемостью в столице контролируемая.

Впрочем, понятно, что это лишь вопрос времени. Поэтому больше всего людей беспокоит, что же будет с общественным транспортом в Киеве во время очередного локдауна. Если в прошлый раз он работал только для тех, кто имел бумажные пропуска, то сейчас этот процесс планируют оцифровать.

Олег Половинко, директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, рассказал, что уже разработан специальный сайт, который работает только для юридических лиц и ФЛП. Там есть система верификации директора предприятия, и он валидирует своих сотрудников, которые должны работать в локдаун и нуждаются в доступе к транспорту. Затем туда добавляют имя и фамилию человека и вносят номер транспортной карточки, которой пользуется сотрудник.

Потом именно эта транспортная карточка и будет носителем спецпропуска. Дополнительно вы можете установить на телефон приложение "Киев Цифровой" и в нем привязать к своему профилю указанную на сайте карту. Тогда в профиле будет отображаться, имеет ли человек спецпропуск, или нет,

– отметил Половинко.

То есть, например, на входе в метро нужно будет показать приложение "Киев цифровой", где будет отображаться, есть пропуск или нет. С этой авторизацией не требуется никаких дополнительных документов.

Если же у человека нет этого приложения или даже смартфона, то нужно будет показать свою транспортную карточку проверяющему (пока неизвестно, будет это полиция, или контролеры). Он сосканирует штрих-код и увидит информацию о том, кто этот человек и имеет ли он допуск к транспорту. Тогда человеку нужно будет предъявить документ для удостоверения личности,

– пояснил Половинко.

Стоит добавить, что все это будет распространяться только на муниципальный транспорт, а вот на маршрутки – нет.

Украина готовится к новому локдауну / Фото Pixabay