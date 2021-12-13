Новый МИД Германии сделал заявление относительно сертификации "Северного потока-2"
Источник:ANSA
Новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила, почему сертификация российского газопровода прекращена. Мол, все дело в международных нормах.
Сертификация "Северного потока-2" приостановлена, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза. Говорится и о вопросах, связанных с его строительством.
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Германия призвала Россию соответствовать нормам
Глава МИД Германии рассказала о российском газопроводе перед участием в заседании Совета ЕС в Брюсселе. По ее словам, европейский регулятор еще в ноябре 2021 года отметил о несоответствии "Северного потока-2" нормам Евросоюза.
Агентство приостановило процесс сертификации, так как есть четкие требования европейского энергетического права в вопросе анбандлинга и других конструкционных вопросов,
– отметила Бербок.
Она вспомнила, что Федеральное сетевое агентство это сделало недавно. Именно поэтому пока газопровод не могут одобрить.Заметьте! Анналена Бербок сказала, что коалиционное соглашение нового немецкого Кабинета министров предусматривает, что в вопросах газопроводов он будет придерживаться европейских норм.
Бербок и российский газопровод: коротко
- Новая глава МИД Германии не впервые выступает против России. По данным организации AVAAZ, из-за нее Кремль стал распространять ложные новости.
- Представительница партии "зеленых" объясняла, что "СП-2" противоречит целям защиты климата, потому что Германии необходимо отказываться от традиционных источников энергии. Также газопровод делает страну слишком зависимой от России.
- Бербок убеждена, что Украина оказывается в проигрыше в случае запуска газопровода. Мол, страна потеряет поступления от транзита газа.
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