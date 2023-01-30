Новый министр обороны Германии анонсировал поездку в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус намерен посетить Украину. Даже сказал приблизительные сроки, когда это может произойти.

Об этом Писториус заявил журналистам, посещая операционный центр Бундесвера. К слову, это будет его первый в должности визит в кризисный регион.

Кстати говоря Во избежание войны между НАТО и Россией Шольц объяснил, почему он против предоставления Украине истребителей

В ближайшее время состоится мой визит… в Украину,

– заявил Писториус.

В то же время министр не уточнил дату. Он добавил, что после Украины посетит страны, где выполняют миссии солдаты Бундесвера.

Писториус упомянул и о теме поставки самолетов для ВСУ, однако назвал это пока "гипотетическим" вопросом. Отметил, что на "гипотетические" вопросы пока не будет отвечать. Впрочем, сослался на канцлера Олафа Шольца, заявившего на днях, что о поставках боевых самолетов Киеву пока не говорится.

Что Писториус говорил о танках

Новый министр пообещал, что Германия предоставит Украине танки до конца марта. Тогда его спросили, своевременный ли шаг для укрепления Украины накануне ожидаемого российского весеннего наступления. Писториус сказал, что, насколько ему известно, "своевременный".