Про це Пісторіус заявив журналістам, коли відвідував операційний центр Бундесверу. До слова, це його перший на посаді візит у кризовий регіон.

До речі Аби уникнути війни між НАТО та Росією: Шольц пояснив, чому він проти надання Україні винищувачів

Найближчим часом відбудеться мій візит… в Україну,

– заявив Пісторіус.

Водночас міністр не уточнив дату. Він додав, що після України відвідає країни, де виконують місії солдати Бундесверу.

Пісторіус згадав і про тему постачання літаків для ЗСУ, однак назвав це поки що "гіпотетичним" питанням. Зазначив, що на "гіпотетичні" питання наразі не відповідатиме. Втім, послався на канцлера Олафа Шольца, який заявив днями, що про постачання бойових літаків Києву наразі не мовиться.

Що Пісторіус говорив про танки

Новий міністр пообіцяв, що Німеччина надасть Україні танки до кінця березня. Тоді його запитали чи це своєчасний крок для зміцнення України напередодні очікуваного російського весняного наступу. Пісторіус сказав, що, наскільки йому відомо, "своєчасний".