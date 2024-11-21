"Это наименее тяжелая потеря": в чем заключается новый "мирный план" Трампа

Очередной "мирный план" Дональда Трампа предусматривает, что Россия оставит себе Крым, а Украине отдадут какую-то часть других оккупированных территорий. Отказ от Запорожья или Херсонщины действительно не такой болезненный для российского руководителя Владимира Путина.

Чего не скажешь о Крыме. Диктатор всю свою "легитимность" строил вокруг полуострова. Однако, как объяснил 24 Каналу российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, результат войны будет определяться не политическими соображениями, а ситуацией на поле боя.

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Почему Путину важен Крым

Издание CNN отметило, что "мирное соглашение" между Украиной и Россией при посредничестве Дональда Трампа может

предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части из остальных оккупированных территорий.

Однако, по словам Галлямова, наоборот, Путина нужно лишить Крыма, и тогда это будет серьезный успех. Гораздо важнее, чем Донбасс, и тем более Херсон и Запорожье.

Отдать Украине полностью Херсонщину и Запорожье для Путина – это наименее тяжелая потеря. Могут выдать, мол, "тактически захватили, использовали как плацдарм и элемент торга, но не такая уж и это наша территория",

– добавил он.

В то же время с отказом от Донетчины и Луганщины будет несколько сложнее. Поскольку россияне постоянно кричат вроде "Донбасс наш". Крым же вообще – это венец творения Путина. Последние 10 лет он всю свою "легитимность" строил вокруг полуострова. Поэтому отдать Крым крайне болезненная история для диктатора.

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Российский оппозиционный политтехнолог объяснил, что по своему замыслу война – это форма политики. Но ввиду того, что она ведется слишком специфическими средствами, то уже превратилась в самостоятельный феномен. Поэтому динамика войны определяется ею самой.

То есть то, что достанется или не достанется Путину, будет определяться не политическими соображениями, а ситуацией на поле боя: