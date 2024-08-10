Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур рассказал 24 Каналу, что в окружении Владимира Путина есть люди, которые интеллектуально на голову выше его. Однако глава Кремля пытается их унизить.

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"Играют" с Путиным

У Путина на протяжении последних 30 лет всегда были наставники. Среди них много тех, кто является недоволен им.

Одним из наставников Путина был "авторитет" и уголовник с двумя судимостями Леонид Усвяцов. Он был тренером в спортивной секции, которую посещал Путин.

Он "отблагодарил" своего наставника и приложил усилия, чтобы его не стало. Усвяцов погиб в перестрелке, а Путин в то время уже имел влияние на все группировки (в Санкт-Петербурге – 24 Канал). Путин отдал ему должное и поставил за собственные средства памятник,

– сказал Кур.

Еще один его наставник – Анатолий Собчак, который был мэром Санкт-Петербурга (Путин был его советником – 24 Канал).

Людмила Нарусова, вдова Собчака, и дочь Ксения – разве они не знают, что их мужа и отца отправил на тот свет Путин. Однако они "играют" с ним,

– предположил основатель УБОП Украины.

Юрий Ковальчук, российский бизнесмен, который имеет тесную связь с Путиным. Он вышел из элитной семьи и с большим трудом стал миллиардером. Он также может быть недоволен действиями Путина.

В то же время "играет" с ним Сергей Кириенко, первый заместитель руководитель администрации Путина. Так же как и Анатолий Чубайс, также один из наставников главы Кремля, который не просто так исчез живым из России.

Они продолжают играть с ним. Путин считает, что благодаря своему окружению, охранникам, таким как Вадим Красиков, он выживет, спрятавшись в бункере. Вокруг него уже сегодня созданы прецеденты. У Путина сейчас очень плохая ситуация, поэтому может произойти мятеж,

– отметил Валерий Кур.

Отметим, что Кирилл Буданов напомнил, что в ГУР было известно о мятеже Пригожина еще за полгода до того, как он произошел. Однако сейчас в России "подобные порывы" не наблюдаются. Относительно недовольства определенных этнических групп, то им нужен лидер на месте.