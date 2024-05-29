Такое мнение в эфире 24 Канала рассказал Сергей Жирнов – экс-сотрудник КГБ. По его словам, попытки сбросить Путина начались еще с прошлого года.
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Путину уже стоит быть настороже
Владимир Путин утверждает, что в Украине, мол, нелегитимная власть. При этом он сам же изменил Конституцию России, которая запрещала одному человеку быть на президентском посту более двух сроков. Однако в этом, кажется, российское общество не видит ничего плохого.
Еще в 2011 – 2013 году попытка сбросить Путина, но она провалилась. Поэтому, как следствие, сидит этот человек уже 25 лет у власти и собирается сидеть до конца своей жизни, это точно. Не думаю, что народ в дальнейшем сможет его сбросить. Но Путина могут убрать его же соратники. Учитывая все, это началось еще в прошлом году,
– отметил Сергей Жирнов.
Протестное движение в России 2011-2013 годов ("болотная революция", "снежная революция")
Массовые политические выступления в России, которые начались после выборов в Государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года. Они продолжались во время кампании по выборам президента России и после президентских выборов, которые состоялись 4 марта 2012 года. Тогда Владимир Путин победил в первом туре.
Участники акций заявляли, что выборы сопровождались нарушениями федерального законодательства и массовыми фальсификациями. Одними из основных лозунгов большинства акций были "За честные выборы!" и "Россия будет свободной".
Речь идет прежде всего о хоть кратковременном и неудачном, но все же мятеже Евгения Пригожина, который состоялся 23 – 24 июня 2023 года.
"Тогда Путин очень испугался и убежал. Его не вышел защищать вообще никто. Медведев, Патрушев, Бортников – все сбежали, не было никого. А вот сейчас Путин затеял выгодную для нас перестройку в высших "мафиозных" кланах министерства обороны. Похоже, там начнутся такие пертурбации, которые и смогут его свергнуть", – отметил Жирнов.
Экс-сотрудник КГБ объяснил, что это может быть как военные бунты, восстания спецслужбистов или других близких к Путину лиц.
Режим уничтожится изнутри
Изменения в военном руководстве России действительно стали серьезными. Их, собственно, называют едва ли не крупнейшими за десятилетие.
Путин сейчас переформировал свой режим, отстранив Шойгу и Патрушева. Патрушева – на пенсию, Шойгу – на место Патрушева, но это временно. А вот теперь сильно закрепился клан Чемезова, клан Ковальчуков и Тимченко, потому что их люди пришли в разные структуры,
– отметил Жирнов.
"То, что они затеяли в министерстве обороны и генеральном штабе, может испугать генералов. Тех генералов, у которых есть вооруженные дивизии, куча ворованных денег, за которые теперь их могут посадить в любой момент. Все эти "грабители" в погонах могут устроить внутрирежимную пертурбацию. Обычно все диктаторские режимы заканчивают плохо именно изнутри", – подчеркнул Жирнов.
Изменения в российском минобороны: что известно
- За последнее время в военном руководстве России произошли массовые увольнения. Собственно, не просто увольнения, а массовые аресты генералов. В частности, по обвинениям в коррупции арестовали несколько сотрудников минобороны высокого ранга. Среди них начальник управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, начальник управления департамента оборонного заказа Минобороны России Владимир Вертелецкий, бывший командующий 58-й общевойсковой армии генерал-майор Иван Попов. А начались массовые "чистки" арестом заместителя главы минобороны России Тимура Иванова.
- Кроме того, после так называемой "инаугурации" Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, который заменил многолетнего руководителя МО Сергея Шойгу. Под "сокращение" также попал Николай Патрушев – секретарь Совбеза России. Его должность занял Шойгу.
- Увольнение Шойгу повлекло за собой и другие увольнения. В частности, два заместителя министра обороны – Руслан Цаликов и Алексей Криворучко – подали заявление об отставке. Однако, это, вероятно, не последние такие случаи. Российские инсайдерские источники утверждают, что новый министр обороны захочет оставить максимум двух – трех чиновников, которые были связаны с Шойгу.