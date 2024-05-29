Таку думку в етері 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ. За його словами, спроби скинути Путіна розпочалися ще з минулого року.

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Путіну вже варто бути насторожі

Владімір Путін стверджує, що в Україні, мовляв, нелегітимна влада. При цьому він сам же змінив Конституцію Росії, яка забороняла одній людині бути на президентському посту більш як два терміни. Однак у цьому, здається, російське суспільство не бачить нічого поганого.

Ще у 2011 – 2013 році спроба скинути Путіна, але вона провалилась. Тому, як наслідок, сидить ця людина вже 25 років при владі і збирається сидіти до кінця свого життя, це точно. Не думаю, що народ надалі зможе його скинути. Але Путіна можуть прибрати його ж соратники. З огляду на все, це почалося ще торік,

– зазначив Сергій Жирнов.

Протестний рух у Росії 2011-2013 років ("болотна революція", «снігова революція")

Масові політичні виступи в Росії, які розпочалися після виборів до Державної думи VI скликання 4 грудня 2011 року. Вони тривали під час кампанії з виборів президента Росії та після президентських виборів, які відбулися 4 березня 2012 року. Тоді Владімір Путін переміг у першому турі.

Учасники акцій заявляли, що вибори супроводжувалися порушеннями федерального законодавства і масовими фальсифікаціями. Одними з основних гасел більшості акцій були "За чесні вибори!" і "Росія буде вільною". Масові політичні виступи в Росії, які розпочалися після виборів до Державної думи VI скликання 4 грудня 2011 року. Вони тривали під час кампанії з виборів президента Росії та після президентських виборів, які відбулися 4 березня 2012 року. Тоді Владімір Путін переміг у першому турі.Учасники акцій заявляли, що вибори супроводжувалися порушеннями федерального законодавства і масовими фальсифікаціями. Одними з основних гасел більшості акцій були "За чесні вибори!" і "Росія буде вільною".

Мовиться насамперед про хоч короткочасний та невдалий, а все ж заколот Євгенія Пригожина, який відбувся 23 – 24 червня 2023 року.

"Тоді Путін дуже налякався та втік. Його не вийшов захищати взагалі ніхто. Мєдвєдєв, Патрушев, Бортніков – усі втекли, не було нікого. А ось зараз Путін затіяв вигідну для нас перебудову у вищих "мафіозних" кланах міністерства оборони. Схоже, там почнуться такі пертурбації, які і зможуть його скинути", – зазначив Жирнов.

Ексспівробітник КДБ пояснив, що це може бути як військові бунти, повстання спецслужбістів чи інших близьких до Путіна осіб.

Режим знищиться зсередини

Зміни у військовому керівництві Росії справді стали серйозними. Їх, власне, називають чи не найбільшими за десятиліття.

Путін зараз переформував свій режим, відсторонивши Шойгу та Патрушева. Патрушева – на пенсію, Шойгу – на місце Патрушева, але це тимчасово. А ось тепер сильно закріпився клан Чемезова, клан Ковальчуків та Тимченка, бо їхні люди прийшли у різні структури,

– зазначив Жирнов.

Довідка. Сєргєй Чемезов – гендиректор корпорації "Ростех", член бюро Вищої ради партії "Єдина Росія" та близький соратник Путіна.

Юрій Ковальчук – близький до Путіна олігарх, основний акціонер банку "Росія", співвласник страхової компанії "Согаз". Він володіє Національною медіагрупою, у структуру якої входять пропагандистські телеканали Перший та П'ятий, РЕН ТВ, IZ.RU, СТС тощо. За даними WSJ, саме Ковальчук намовив Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

Старший брат Юрія Ковальчука – Міхаїл є президентом Курчатовського інституту, на фінансування якого Росія вже кілька років поспіль виділяє десятки мільярдів рублів.

Геннадій Тимченко — російсько-фінський олігарх, член клану Путіна. Власник приватної інвестиційної групи Volga Group, що спеціалізується на інвестиціях в енергетичні, транспортні та інфраструктурні активи.

"Те, що вони затіяли в міністерстві оборони та генеральному штабі, може злякати генералів. Тих генералів, у яких є збройні дивізії, купа крадених грошей, за які тепер їх можуть посадити у будь-який момент. Всі ці "грабіжники" у погонах можуть влаштувати внутрішньорежимну пертурбацію. Зазвичай всі диктаторські режими закінчують погано саме зсередини", – наголосив Жирнов.

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