Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур розповів 24 Каналу, що в оточення Владіміра Путіна є люди, які інтелектуально на голову вищі за нього. Проте очільник Кремля намагається їх принизити.

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"Граються" з Путіним

У Путіна впродовж останніх 30 років завжди були наставники. Серед них багато тих, хто є незадоволений ним.

Одним з наставників Путіна був "авторитет" та карний злочинець з двома судимостями Леонід Усвяцов, який був тренером у спортивній секції, яку відвідував Путін.

Він "віддячив" своєму наставнику та доклав зусиль, щоб його не стало. Усвяцов загинув в перестрілці, а Путін на той час вже мав вплив на всі угрупування (в Санкт-Петербурзі – 24 Канал). Путін віддав йому належне поставив за власні кошти пам'ятник,

– сказав Кур.

Ще один його наставник – Анатолій Собчак, який був мером Санкт-Петербурга (Путін був його радником – 24 Канал).

Людмила Нарусова, удова Собчака, та донька Ксенія – хіба вони не знають, що їхнього чоловіка та батька відправив на той світ Путін. Однак вони "граються" з ним,

– припустив засновник УБОЗ України.

Юрій Ковальчук, російський бізнесмен, який має тісний зв'язок з Путіним. Він вийшов з елітної сім'ї та з великими труднощами став мільярдером. Він також може бути незадоволений діями Путіна.

Водночас "грає" з ним Сєргєй Кірієнко, перший заступник керівник адміністрації Путіна. Так само як і Анатолій Чубайс, також один з наставників очільника Кремля, який не просто так зник живим з Росії.

Вони продовжують гратися з ним. Путін вважає, що завдяки своєму оточенню, охоронцям, таким як Вадим Красіков, він виживе, сховавшись в бункері. Довкола нього вже сьогодні створені прецеденти. У Путіна зараз дуже погана ситуація, тому може відбутися заколот,

– наголосив Валерій Кур.

Зазначимо, що Кирило Буданов нагадав, що в ГУР було відомо про заколот Пригожина ще за пів року до того, як він стався. Однак зараз в Росії "подібні пориви" не спостерігаються. Щодо незадоволення певних етнічних груп, то їм потрібен лідер на місці.